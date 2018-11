Apies prepara el primer punto público de recarga eléctrica en la provincia

La Asociación Provincial de Instaladores Electricistas de Soria, Apies, prepara ya la ubicación del primer punto de recarga público de coches eléctricos de la provincia, que quedará instalado en un municipio próximo a la autovía A-15, en dirección a Madrid, según indicaron fuentes de la asociación, integrada dentro de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria, FOES. Las conversaciones con el Ayuntamiento en cuestión van «avanzadas», por lo que podría ser una realidad antes de que finalice el año.

Este sería el primer punto de recarga realmente público, puesto que el resto se encuentra vinculado o bien al aparcamiento privado de Mariano Granados y Espolón o bien a concesionarios de coches. También existe otro en el Parador de Soria.

La iniciativa de Apies surge por su pertenencia a la comercializadora de energía Fenie Energía, en cuya apuesta por el vehículo eléctrico ha entregado a cada asociación integrante una terminal de punto de recarga. Contando con la infraestructura, el paso siguiente era buscar una ubicación. Para ello también cuentan con la Asociación Soriana de Usuarios del Vehículo Eléctrico, Asuve, que les ha ofrecido su colaboración.

Lo que Apies todavía no puede confirmar es el emplazamiento ni tampoco si las recargas serán gratuitas para los usuarios del coche eléctrico. Lo que sí está claro es que se ubicará en una vía pública, y que será el Ayuntamiento quien facilite el suministro.

Este punto de recarga pretende ser el primero de una serie que coloque a Soria en el mapa de la red pública para permitir que los vehículos de paso, además de los que estén matriculados en la provincia, puedan beneficiarse de esta prestación, ante la previsión de un aumento de los vehículos eléctricos en un futuro.

Precisamente por ese impulso del sector, desde Asuve, junto con Apies, se hará llegar un documento al Ayuntamiento de Soria proponiéndole un impulso por esta tecnología. «Desde Asuve creemos necesario desarrollar la infraestructura de recarga pública y privada ya que, con el aumento de la autonomía de los vehículos eléctricos, es de prever que su uso se extienda a corredores con rutas urbanas e interurbanas. Por ello, Soria no debe permitirse el lujo de no participar en el desarrollo de las mismas», señala el documento.

En él se incluyen propuestas para el impulso de la movilidad eléctrica en Soria como que se propicie la adquisición de flotas eléctricas por parte de las administraciones públicas, siempre que sea posible, y que se adopte un modelo de desarrollo de infraestructura de recarga pública que permita la rebaja de los costes fijos de operación y gestión, además de exenciones fiscales, como el impuesto de matriculación, por ejemplo. Por último, solicitan que exista bonificación en la zona azul en diferentes tramos, «atendiendo a la clase de vehículo y su certificación energética, emitida por la Dirección General de Tráfico».

Desde Asuve y Apies consideran que el papel de las administraciones públicas, con su apoyo, «es decisivo para orientar el ritmo del avance».