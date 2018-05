Apoyo a la granja si cumple la normativa

La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, fue clara en su opinión por la polémica solicitud para instalar una granja porcina en Cidones, cerca del embalse de la Cuerda del Pozo. A su juicio, si cumple los requisitos legales, bienvenida sea. «A mi me parece estupendo cualquier actividad económica que genere empleo en el medio rural siempre que cumpla la normativa. Y siempre teniendo claro que quienes deben opinar de estos asuntos no somos los políticos, no somos los ciudadanos, son los expertos. Quienes van a decir si esta explotación y cualquier otra cumple o no los requisitos van a ser los técnicos de Medio Ambiente», reiteró.

«Si una explotación cumple todos los requerimientos –partiendo de que el Decreto Ley estatal no permite que haya macroexplotaciones– desde luego nosotros lo apoyaremos. Será o no nuestro modelo, pero no podemos estar al mismo tiempo diciendo que queremos luchar contra la despoblación y enfrentándonos a todo aquello que genere actividad económica y empleo en el mundo rural», prosiguió Marcos.

Asimismo retó a que «quien tenga propuestas y alternativas que las presente. Pero realmente decir lo que no es no beneficia en nada a nadie». Respecto a la seguridad ambiental y animal, «los requisitos que se exigen para que se implante una explotación de porcino no los tiene prácticamente ninguna otra actividad económica de ningún sector», además de servir para fijar población.

La consejera también aseveró que «si la actividad turística genera más actividad en el entorno que la actividad ganadera podríamos incluso pensarlo. Pero el que vengan unos días en verano o vivan todo el año de la actividad ganadera es algo a tener en cuenta cuando estamos hablando de luchar contra la despoblación».