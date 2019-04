Aprobado el protocolo por el que Fomento arreglará las travesías

El Ministerio de Fomento compromete el arreglo de las travesías. A finales del año pasado comenzaron los acondicionamientos más urgentes en el arbolado de Eduardo Saavedra, con la expectativa de un posterior acuerdo que definiera la financiación del arreglo de la avenida de Valladolid y las posibilidades de los demás tramos. El futuro de la vía que da salida a la circunvalación, Valonsadero y Camaretas quedó ayer establecido mediante el protocolo al que la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno. Según el documento, el Gobierno abonará el 100% de las mejoras entre las rotondas del Caballo Blanco y la estación de autobuses. Y del Consistorio saldrá la propuesta sobre el modelo de la nueva vía.



Un «concurso arquitectónico» que organizará el municipio sentará las bases de la «planificación y diseño» de lo que habrá que realizar, señaló el alcalde, Carlos Martínez. Con este mecanismo se elegirá la idea que defina el bulevar, el carril bici, las rotondas y los elementos implicados en la reforma. El Consistorio abonará los premios, mientras que el Ministerio «asume» la redacción del proyecto de ejecución sobre la base de la idea ganadora. Y financiará los trabajos, realizará la «ejecución de las obras en su integridad», que a la espera del detalle del proyecto se calculan en unos cuatro millones, refirió el regidor.



Aunque la responsabilidad del Ministerio se ciñe en este momento a la avenida de Valladolid en el tramo de los otros carriles, el concurso deberá establecer un diseño «integral de toda la actuación». Es decir, del resto de recorridos de la antiguas Carreteras Nacionales en la trama urbana. Fundamentalmente, indicó Martínez, Eduardo Saavedra (incluyendo la parte de la carretera de Madrid hasta la estación) y el eje que va de San Benito al río. En esta última es «relativamente más sencilla la intervención porque el espacio es más restringido», apuntó el alcalde, quien enmarcó el «encaje» del Ministerio para la obra en la Agenda Urbana.



Por ahora, la avenida de Valladolid con la financiación comprometida. El resto de tramos queda sujeto a «negociaciones posteriores» con Fomento. El alcalde explicó que el proceso ayer pactado es el «paso previo a la recepción» de la travesía, en la línea que «hemos mantenido siempre». O sea, el rechazo de la responsabilidad municipal a la recepción hasta que el Gobierno no realizara los trabajos de mantenimiento. El acuerdo viene a ser un reconocimiento de la competencia de Fomento y de su titularidad sobre las vías. Desde el Consistorio se está trabajando ya en las «bases» del concurso para poner en marcha todo el procedimiento administrativo.



Dadas las fechas electorales y las limitaciones sobre actos públicos, el pacto no se rubricará con la solemnidad a la que se habría dado lugar en otras fechas. La firma llegará por despacho.



Las elecciones pueden añadir alguna duda a lo acordado. Por una parte, porque su cumplimiento corresponderá al próximo Gobierno. Y, por otra, por su fórmula: un protocolo. En cuanto a lo primero, Martínez consideró que «todo indica» que el PSOE mantendrá el Ejecutivo central, por lo que el compromiso estaría asegurado. En cuanto a lo segundo, cabe recordar que también Fomento y el Consistorio llegaron a un pacto por el que el primero se iba a hacer cargo de la pavimentación del paseo del Espolón aportando 2,6 millones. Fue en 2011 y con el PSOE al mando del Gobierno. Aquel año el PP regresó a la Moncloa y la promesa quedó en el aire, al estimar los populares que la fórmula pactada no tenía fuerza para obligar al no tratarse de un convenio.



Tanto sobre el próximo Ejecutivo como sobre el protocolo y su capacidad para tener efectos el alcalde lo remitió a la «voluntad política».



«Que no nos tomen por idiotas», expresó Martínez, «cuando se quiere vale protocolo» o «acuerdo de colaboración» y cuando no, de nada sirve que se trate de un «convenio». El alcalde se refería a convenios que no han llegado a cumplirse. Por ejemplo, desde hace años tiene uno con la Junta para ampliar el Palacio de la Audiencia, y no ha habido movimientos por parte de la Comunidad Autónoma, por más que la fórmula tuviera fuerza para obligar. No hay que perderse en definiciones sobre la «validez jurídica» de los acuerdos, que «no nos hagan correr detrás de la liebre de trapo» de tales conceptos. «Cualquier decisión institucional depende de la voluntad política», señaló, y los «acuerdos institucionales, más allá de los signos políticos», están «para cumplirse». Pese a todo, «una decisión política se cambia con otra decisión política», recordó sobre posibles cambios de Gobierno. Pero es responsabilidad del Consistorio «llegar a acuerdos con las instituciones cuando toca».