El primer premio del concurso internacionalCocinando con Trufa no habrá que facturarlo en ningún aeropuerto. La dupla española compuesta por el chef Antonio Arrabal y el alumno Javier Andrade logró que el galardón se quede en Burgos. La final fue tan apretada que hubo que habilitar dos segundos premios dado el empate entre subcampeones. Chile, con Pilar Jesús Astorga y Pilar Crisóstomo; y el Reino Unido, con Martin Carabott y Anthony Buhagiar, también entraron en el podio.

La mañana comenzó emocionante, con los cinco equipos finalistas en ebullición. En la noche del lunes se les entregó un cofre sorpresa con los ingredientes de Tierra de Sabor que debían utilizar ayer, por lo que apenas tuvieron 13 horas para trazar las líneas maestras de la final y descansar. Enfrente, un jurado con la friolera de 11 Estrellas Michelin y los presidentes de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón, y delCulinary Institute of America, Mark Erickson. La exigencia era alta pero se cumplió con creces.

Arrabal, emocionado, reveló que estaban «muy contentos. Es un gran trabajo. Llevamos cuatro días aquí con un curro detrás fuetes, estamos emocionados». La victoria se fraguó en un plato en el que «hemos cogido la ternera, la hemos asado, hemos puesto una salsa de mantequilla con un caldo de puchero y trufa y los hemos terminado con una vinagreta de encurtidos, setas y un poquito de guisante. Hemos hecho un plato muy completo y con mucho sabor a trufa, con un hilo conductor claro que ha sido la mantequilla de aquí, de Soria» reveló el chef ganador al minuto de recoger el premio.

«El nivel ha sido duro, muy bueno», valoró Arrabal. Para el resto de equipos «es muy difícil venir a España, ellos están acostumbrados a otros productos, pero aún así lo han defendido muy bien. Ha habido equipos muy fuertes como Chile, Reino Unido o Estados Unidos».

Pero ¿qué supone brillar con un producto tan cercano, en sentido literal, a su cocina del restaurante La Jamada? «Es la leche, porque llevamos tiempo ya trabajando con trufa. Javier también lleva mucho tiempo con amigos que se dedican a la trufa y yo creo que fue él también el que me impulso a venir al concurso. Creemos que es un diamante, un producto de 10 que en temporada tendría que estar en todas las cocinas. Normalmente la gente no la cocina, la ralla y ya». Su secreto, que «nosotros los dos días la hemos cocinado».

También hubo palabras para glosar la calidad de la trufa negra de Soria y su sistema de catalogación de calidad. «La trufa ha sido de 10. Me he quedado flipado. Ayer, cuando cogimos la trufa, la olimos y la empezamos a rallar dije ‘buah, con esto no se falla’», confesó entre risas junto a Andrade.

En el plano institucional el presidente de la Diputación, Benito Serrano, y el consejero de Cultura y Turismo de la Junta, Javier Ortega, coincidieron en destacar el potencial de la trufa negra y a Soria como epicentro de este movimiento gastronómico. El resumen definitivo lo puso Ansón: «Eventos como este, chefs como los de aquí, ciudades como Soria y productos como la trufa nos alegran el corazón».