Los arrestados por detención ilegal contaban también con armas y drogas

Agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Soria han encontrado droga y diversas armas en registros llevados a cabo tras la detención la semana pasada de tres personas como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal, coacciones y amenazas. Se encuentran actualmente en prisión preventiva. Previa autorización judicial por el juzgado que entiende la causa, se ha procedido a la realización de tres registros domiciliarios en esta ciudad de Soria, así como de garajes anexos a una de las viviendas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En varias cocheras de los subterráneos donde se denunció que acontecieron parte de los hechos, fueron localizados los dos coches mencionados por el denunciante.

Fruto de estos registros, se intervinieron dos cargadores de pistola, con munición real (once cartuchos en un cargador y doce en el otro), junto con diversa sustancia estupefaciente y una báscula de precisión. Todo este material apareció en el interior de una maleta. Junto a ésta, se hallaron varios teléfonos móviles, un bate de beisbol así como útiles para el cultivo de cánnabis.

La sustancia estupefaciente se trataba tanto de marihuana, en cogollos su mayor parte, como picada. El pesaje de los cogollos indicó que había 1.290 gramos.

En varias de las cocheras registradas, también se intervino hachís en tabletas. Se da la circunstancia de que alguna de ellas se intervinieron en la misma cochera en la que se encontraba uno de los coches mencionados en la denuncia inicial, donde también fue encontrada marihuana. El hachís intervenido pesó 1.337 gramos.

En la referida maleta también se halló MDMA, (cristal), en cantidad suficiente para la elaboración de 102 dosis.

En otras dependencias de este subterráneo, en un vehículo propiedad de uno de los detenidos, fue hallada una escopeta de aire comprimido, además de diferentes útiles para el cultivo de sustancia estupefaciente tales como extractores, filtros, ventiladores, lámparas, además de sustancia estupefaciente (marihuana).

En otro de los registros efectuados en otro de los domicilios se intervino también una bicicleta de montaña, la cual había sido denunciada como sustraída en la comisaría de Soria, en fechas anteriores.

Estos hallazgos se han producido después de que la Policía Nacional hubiera detenido la pasada semana a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de los mencionados delitos de detención ilegal, coacciones y amenazas graves.

Los hechos sucedieron sobre la una de la madrugada del sábado 31 de marzo en esta ciudad, cuando la víctima, un joven de 25 años y vecino de Soria, se disponía a introducir su vehículo en su cochera. Tres varones y una mujer le pararon y le introdujeron a la fuerza en el asiento trasero del vehículo que ellos llevaban. Posteriormente lo llevaron a un subterráneo de la ciudad, donde le amenazaron de muerte si no les decía había guardado una motocicleta que, según la mujer, le había robado.

Tras lograr a duras penas convencerles de que él no había sido, le quitaron la cartera y el móvil y le obligaron a buscar la citada motocicleta, forzando diferentes cocheras de sus conocidos con una maza y un cincel que le facilitaron. Cuando estaba tratando de forzar una cochera por la zona conocida como La Picota, se percató de que sus captores estaban en el interior del coche porque nevaba. Aprovechando un descuido tiró las herramientas, salió corriendo y no paró hasta llegar a la Comisaría de la Policía Nacional.

Tras ser acompañado a un centro sanitario para ser atendido de las lesiones que le habían causado, presentó la correspondiente denuncia.

Las dotaciones policiales de servicio, una vez tuvieron conocimiento de los hechos, se dirigieron a todos los puntos descritos por la víctima y comprobaron la veracidad de lo relatado. La Policía entrevistó a todos los testigos y tomó in situ todas las pruebas necesarias, maza y cincel incluidos, en la consiguiente investigación.

Los presuntos autores, vecinos de Soria, son M.G.R., una mujer de 25 años; G.A.G., de 28, y D.E.R., de 32 años, al que también se le incautó sustancia estupefaciente. El cuarto sigue sin ser identificado. Realizadas todas las gestiones de averiguación y localización, al mediodía del mismo 31 de marzo, se procedió a detener a los tres identificados por la víctima.

Tras completar el atestado Policial, los detenidos fueron puestos a disposición Judicial el pasado domingo 1 de abril, siendo reingresados por orden judicial en los calabozos de la Comisaría Provincial hasta ayer, para ser conducidos nuevamente al juzgado. Tras ser oídos otra vez en declaración, fueron enviados por orden de la autoridad judicial al Centro Penitenciario de Soria donde continúan.