Asaja ve en Soria «capacidad» para triplicar las granjas de cerdos

En la actualidad en la provincia hay 220 granjas de cerdo, algo que por «capacidad podría duplicarse o triplicarse». Lo aseguró ayer el presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, durante el acto de protesta en defensa del sector porcino celebrado en la plaza Herradores que se extendió toda la mañana y que atrajo a un millar de personas.

Allí, la organización agraria repartió de forma gratuita 3.000 torreznos, 3.000 chorizos y 25 jamones para reivindicar la calidad de unos productos autóctonos y contribuir a incrementar su consumo durante estas próximas fechas navideñas. Insistió en que se trata del sector con las nomas «más claras y reguladas», y lamentó que las instalaciones «molesten a la gente por distintas razones».

A este respecto, dijo no entender que se suman «los animalistas con su intención de equiparar a las personas con los animales», porque precisamente detrás de una granja de cerdos hay población que sostiene los pueblos y el medio rural, sin olvidar que el producto de cerdo en la provincia «tiene muy buena fama», como ocurre con el torrezno, el chorizo o los jamones, los productos que ayer se repartían.



Bajo la pancarta ‘Éste es el verdadero fruto de nuestro esfuerzo y el orgullo de nuestra tradición. ¡Qué rico, qué bien huele!’, Asaja Soria reivindicó el sector de la provincia dentro de su particular campaña en defensa de la calidad de los productos locales y con ello de los productores llegadas las fechas navideñas, como viene realizando años atrás, para que se consuman «productos buenos y de buena calidad» de la tierra, pero este año haciendo más hincapié en el porcino por las «complicaciones que están teniendo las granjas de cerdo que quieren instalarse aún cumpliendo con la legalidad».

Gómez agradeció el respaldo y colaboración de algunas empresas y entidades «para hacer posible este reparto masivo de suculentos productos».

La respuesta, como cada año, fue abrumadora, ya que «miles de ciudadanos que se acercaron ayer al centro de Soria», según hizo balance ayer la organización al finalizar la degustación ‘in situ’ con la que Asaja Soria quiso poner en valor el impulso, la excelente calidad de las producciones y la importancia que tiene el sector agrario en general para la provincia.



Y es que «en la actualidad el ganado porcino tiene más importancia en Soria de lo que parece porque «en su conjunto ocupa a más de 1.200 sorianos de forma directa y se estima que a más de otros 400 de forma indirecta. A esto hay que añadir que el sector porcino soriano consume todos los años más de 200 millones de kilos de piensos compuestos y un gasto total en alimentación que supera los 80 millones de euros».

Para Gómez, estamos ante un sector vital para la provincia y así lo quiso resaltar: «Considerando dentro de él la parte proporcional del sector cerealista y productor de piensos que arrastra y el sector industrial cárnico que impulsa, aporta cerca del 20% del PIB provincial, otorgando un gran prestigio además al nombre de nuestra provincia gracias a sus productos cárnicos elaborados que llegan a muchos puntos del país y de fuera de él».



Por eso está convencido de que «por capacidad podría duplicarse o triplicarse el número de granjas de cerdos que hay en la actualidad en la provincia, 220», con una densidad de 42,51 cerdos por kilómetro cuadrado, según el censo actual, de 484.366 animales.



Precisamente la recién creada Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl) considera «peligroso e incongruente» que la nueva norma por la que se van a establecer las normas básicas de ordenación de las instalaciones porcinas contemple la posibilidad de limitar la construcción de nuevas granjas de porcino por razones de carga ganadera excesiva o medioambientalmente por contaminación de aguas «ya que si se cuenta con base tierra suficiente o el titular va a tratar el 100% de los subproductos esta medida no estaría justificada y podría atender a criterios no justificados».



Esta iniciativa no será la única que auspicie la organización profesional agraria durante estas fechas y será frecuente escuchar y ver lemas como ‘Estas Navidades consume y regala productos sorianos, no te mereces menos’ o ‘El cordero que no te lo vendan forastero’.