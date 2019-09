Asden insiste en derribar las cúpulas y deja muy tocado el parque aéreo

Asden se obceca. La Asociación Soriana para la Defensa y el Estudio de la naturaleza ha insistido en derribar las Cúpulas de la Energía de la antigua Ciudad del Medio Ambiente para retirar el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra el Parque Empresarial del Medio Ambiente, según comunicaron los ecologistas a través de un documento de 11 páginas entregado ayer al presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano.



Esta circunstancia «cierra las puertas a cualquier negociación», con la organización ecologista, tal y como explicó ayer el responsable de la institución provincial, y deja muy tocado el proyecto del parque aéreo industrial de Garray, que promueve Layônair con una inversión de 100 millones euros. En cualquier caso, la empresa seguiría enfrentándose a una cuestión judicializada y la Diputación no escondió ayer a sus temores a que la firma llegase a reconsiderar su propuesta.



Lo que a inicios de semana se presentaba como un halo de esperanza para que Asden retirara el recurso ante el Supremo, la organización ecologista lo borró de un plumazo. Incluso, su portavoz, Carlos González, dejó entrever ayer cierto enfado por lo que pudo interpretarse como una puerta abierta a retirar el recurso por alabar la transparencia de Diputación en la presentación del proyecto de la firma aérea. Parece que al final se ha impuesto el discurso duro de la asociación ecologista soriana.



Asden, además, exige que «el suelo con protección vuelva a su estado primitivo, quedando el resto a su entera disposición». Dice, en cualquier caso, que la idea básica es que las Cúpulas se derriben y se regenere el suelo. «Nosotros no nos oponemos al progreso de Soria, solo reiteramos que la barbaridad urbanística cometida sea subsanada... El mantenimiento de las Cúpulas no puede ser condición sine qua non para la creación de 2.000 puestos de trabajo, ni son esenciales para las actividades industriales que se prevén».



Pero la organización ecologista va más allá y también pone en tela de juicio el proyecto inversor de Layônair y los puestos de trabajo que se generarían. En el documento trata de desacreditar a la firma de la que dice que «se trata de una empresa radicada en Las Palmas con un capital suscrito de 60.000 euros y solo 15.000 euros desembolsados, dedicada a transporte aéreo, compraventa de aviones, servicios de gestión a otras compañías», y tilda de «claramente escasa» la documentación aportada por la Diputación Provincial, e «incompleta e inconcreta, más parecida a un folleto de mano que a un proyecto en el que se expongan con precisión, los detalles necesarios para su emprendimiento». Y se pregunta cuestiones tales como «quién ha de construir la pista del aeropuesto, si es iniciativa privada, financiación, plazos, si lo hará la Diputación o la Junta, el régimen de expropiación de los terrenos, el impacto ambiental y autorizaciones de aviación civil».



Asden también pone en solfa los miles de puestos de trabajo que se crearían con el parque aéreo porque «no existen en su propuesta» y ningún nombre de empresa concreta, con su CIF, capital desembolsado, actividades realizadas, objetivos, plan empresarial estudio de mercado, objetivos comerciales o productivos».



Sospecha la organización ecologista soriana que podría tratarse «de un canto de sirena de una boutade muy propia de los políticos que algo han de decir y sobre todo en determinadas fechas y con determinados intereses». Eso sí, Asden matiza que «si realmente se trata de un proyecto realista, con base fundada de su viabilidad, adelante». Pero también deja claro que no se hace responsable de las acusaciones que pudieran llegar en orden a frenar el desarrollo de la provincia: «Tampoco se pueda achacar a Asden la responsabilidad de un fracaso ni la inacción de las Administraciones para el desarrollo de Soria».



La reordenación de la zona teniendo en cuenta el proyecto de la firma aérea tampoco la ve con buenos ojos Asden, para quien «por la extensión de esas instalaciones» está «el requisito ineludible de que tiene que ser una superficie totalmente plana», con lo que «el urbanismo no se puede improvisar, hay que planificarlo sin prisas».



Sobre el desarrollo normativo de la propuesta de la firma canaria, Asden se refiere al planteamiento de la institución provincial con suelo rústico de 389 hectáreas, el polígono industrial del PEMA y una estrecha franja de suelo calificado como apto para urbanizar a lo largo de la nueva calle que corre de este a oeste, paralela a la pista de aterrizaje, con una superficie total de unas 58 hectáreas, y el espacio incluido en el PEMA correspondiente al nivel inferior del terreno, de unas 63 hectáreas, para un total de 510 hectáreas. Pues bien, Asden concluye en sus planteamientos que «dadas las características urbanísticas actuales de los terrenos contemplados en la propuesta de Layônair, y contando con el cumplimiento de las normativas legales, estamos ante unas actuaciones previas, inevitables y largas de ejecutar; las previsiones de tiempo en el pleno desarrollo del proyecto, según la propuesta recibida, en está en ejecutar todos los proyectos industriales en cinco años», por lo que «este plazo es del todo inviable, pues ya al primer año, deberían estar funcionando cinco empresas y al segundo, diez».



En el análisis más a fondo de la propuesta de la firma aérea, Asden dice que es «algo absolutamente inconcreto». «Con esta documentación mal se puede pedir a nadie que se comprometa a este proyecto». Llega a tildar de «carta a los Reyes Magos», las proposiciones de la empresa, «quién puede negarse a» proyectos I+D+i, de nuevas tecnologías de construcción para elementos de las aeronaves, entre otros. Los ecologistas también arremeten contra la gestión del aeródromo porque «más de 16 años y lo único que se ha hecho es gastar dinero público sin rentabilidad ni económica ni social».