Asoaf aplaude el consenso político para la reapertura de la Torralba-Castejón

La Asociación soriana de Amigos del Ferrocarril (Asoaf) aplaudió ayer el consenso mostrado por todos los representantes políticos en la reunión para la conformación de una plataforma que trabaje para la modernización y la reapertura del a vía férrea entre Torralba y Castejón (Navarra). El colectivo también ve adecuado el enfoque de elaborar un informe socioeconómico del impacto que tendría la puesta en servicio de esta infraestructuras y se muestra partidaria de colaborar siempre y cuando la plataforma se mantenga alejada de colores políticos, según explicó uno de sus portavoces, Alberto Peña.

«La verdad es que vemos la reunión muy positiva, por primera vez los ayuntamientos, de toda clase de color político, se han unido y creemos que dejar las siglas de lado es un paso esencial», comentó Peña. Desde Asoaf recordaron que en la reunión mantenida hace unas semanas con los representantes de Adif se trasladó que la contratación de un estudio de viabilidad sobre la línea seguía adelante a pesar de que el proyecto de presupuestos había sido tumbado. A ese estudio se une ahora un estudio socioeconómico que encargará la plataforma cuando se constituya oficialmente. «Creemos que es una decisión muy positiva, tenemos un ejemplo cercano con la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, apenas pasaban dos mercancías y ahora están en 25 y creciendo», comentó Peña que añadió «esa línea ha tenido una inversión alta para la modernización».

Asoaf considera que en relación al futuro de esta infraestructura «hay que ser ambiciosos». En este sentido, Peña ve fundamental que la línea sea objeto de las intervenciones necesarias para adecuarla al transporte de mercancías y que sea «algo competitivo». «Es perfectamente entendible y es lo que se debe potenciar», subrayó. Asoaf incidió en que «por experiencia» saben que «los estudios de viabilidad siempre ofrecen el resultado que quiere quién lo encarga». «Algo así pasó con el famoso estudio de la Y soriana, salía como una iniciativa viable», recordó. «Es una cuestión muy importante por ejemplo para el puerto seco de Valcorba, no tendría sentido que pueda para maquinarias que entren y salgan en ese punto, debe ser un punto de continuidad», insistió.



Asoaf recordó que pese a los planes futuros sigue vigente el compromiso de Fomento para licitar antes de que acabe el año el contrato de 20 millones de euros para finalizar la modernización de la línea Soria-Torralba. «Básicamente, este contrato se basa en terminar lo que se empezó, pero no se contempla una intervención que permitiese el transportes de mercancías». «Es necesario acometer esas mejoras para que el transporte de mercancías sirva de soporte económico, algo que solo con los viajeros no es posible», manifestó.



Otro aspecto importante para Asoaf es la conexión a las redes europeas de transporte. «La UE da las directrices, pero corresponde a cada Estado destinar los fondos a aquellos trayectos, hay que tener en cuenta que nos movemos sobre las líneas ya establecidas, no hablamos de líneas nuevas», aseguró. Peña apuntó que el corredor Torralba-Castejón puede ser una fórmula adecuada para la conexión del corredor central.



Con respecto a su futura partición en la plataforma,desde Asoaf recordaron que siempre se han mostrado favorables a mantener reuniones y encuentros con todos los partidos para ofrecer sus conocimientos sobre la materia. No obstante, recuerdan que son un colectivo apolítico por lo que no participarán en un órgano «bajo las siglas de ningún partido». «Si estaríamos si no está vinculada a ningún partido y participan otro tipo de asociaciones como Soria Ya, ahí sí tendríamos un lugar», concluyó.