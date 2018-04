Asoaf dice que el futuro del tren pasa por conectar con Castejón

Este pasado viernes tuvo lugar una reunión entre los representantes de la Asociación Soriana de Amigos del Ferrocarril (ASOAF) y varios miembros del PSOE de Soria en la sede del partido en la capital soriana.

En el encuentro, los representantes de Asoaf comunicaron sus pensamientos sobre la situación actual de las comunicaciones ferroviarias de la provincia de Soria a Javier Antón, diputado en el Congreso por la provincia y a Javier Muñoz, Concejal de Urbanismo y Hacienda de la capital.

Como aseguró Alberto Peña, vicepresidente de Asoaf, en el encuentro se trataron dos temas fundamentales para el futuro del ferrocarril en Soria: las perspectivas de mejora de la línea que une Torralba del Moral con Soria y la preservación del patrimonio en lo referente al proyecto de la estación intermodal.

En lo referente a la línea que une Torralba del Moral con la capital soriana, Peña aseguró que presentaron al partido «una serie de alternativas de futuro que pensamos que son viables para Soria teniendo los pies en el suelo».

Desde Asoaf recalcaron la necesidad de terminar los trabajos de renovación de la vía ya comenzados para poder reducir los tiempos de viaje en la línea que une Soria con Madrid.

En segundo lugar, desde la asociación apostaron por realizar una mejora en el trazado para suprimir varias curvas y construir variantes que permitan elevar la velocidad de los trenes en varios de los tramos que sufren limitaciones temporales de velocidad.

Asimismo, también transmitieron a los miembros del PSOE de Soria la idea de crear un ramal de conexiones entre la línea de alta velocidad de Medinaceli y la Torralba-Soria. Según explicó Alberto Peña, la iniciativa sería posible mediante la instalación de un cambiador de ancho que permita la llegada de trenes regionales de alta velocidad hasta Soria.

Además, Peña quiso puntualizar que «no contemplamos estos escenarios si no se consigue la prolongación hasta Castejón», en referencia a la línea que unía Soria con la localidad navarra y que permanece fuera de servicio desde 1996.

Asimismo, el vicepresidente de Asoaf aseguró que la línea Soria-Castejón no está cerrada de manera oficial, ya que es necesario que el Consejo de Ministros lo apruebe mediante un Real Decreto, pero según dice Peña, «en este caso no se ha producido, simplemente se ha dejado de utilizar, aunque a efectos prácticos es una clausura en toda regla porque se han desmantelado tramos de vía».

La asociación soriana destacó la necesidad de convertir a la capital en un lugar de paso para el transporte ferroviario entre Madrid y el norte de la península, porque «si somos un punto de paso y tienes infraestructuras creadas, las empresas se podrán instalar».

Además de atraer empresas, la mejora de las líneas de ferrocarril en la provincia no sólo beneficiaría a la ciudadanía, ya que las operadoras privadas de transporte ferroviario se rigen por la reducción de distancias, por lo que según explicaron desde Asoaf, la mejora de las condiciones de estas líneas permitiría que las empresas acortasen sus recorridos mediante las vías de la provincia.

Sin embargo, la reapertura de la Soria-Castejón y la mejora del trazado hasta Torralba pasa por que el Ministerio de Fomento apruebe las iniciativas y encomiende a Adif la ejecución de las obras.

Además, los representantes de la entidad soriana transmitieron a los socialistas sus ideas referentes al proyecto de construcción de una estación intermodal que unifique los servicios de las estaciones de autobús y ferrocarril.

Peña aconsejó restaurar la actual estación del Cañuelo para preservar el patrimonio histórico de la ciudad y mantener la obra del arquitecto Luis Gutiérrez Soto.

Desde la Asociación de Amigos del Ferrocarril quisieron agradecer el interés del PSOE y destacaron la buena disposición que mostraron tanto Antón como Muñoz a la hora de recoger sus propuestas.

Asimismo, recordaron que pese a que el Partido Socialista fue el único que se interesó por sus opiniones, están abiertos a asesorar a todos los partidos sorianos en materia ferroviaria.