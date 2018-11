Asoaf pide que los 20 millones destinados a la Soria-Torralba sean para rectificar el trazado

La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Soria, Asoaf, recibe con sensación agridulce el compromiso del PSOE de recuperar los 20 millones de euros presupuestados para invertir en la mejora de la línea Soria-Torralba, pues aunque valora el gesto, considera que lo importante en este asunto es acometer una rectificación del trazado, lo que permitiría poner solución a uno de los problemas de este servicio, su larga duración.

Sostiene que el hecho de que la modernización de la línea se realice en los parámetros en los que se realizaron las anteriores fases permitirá ganar en confort y seguridad, «pero no se conseguirá que los tiempos de viaje se rebajen muy por debajo de las dos horas y 45 minutos en el mejor de los casos, teniendo en cuenta los horarios actuales», señala Asoaf en un comunicado.

Por eso, propone la asociación, «se pueden aprovechar los citados 20 millones de euros no para retomar los trabajos interrumpidos, sino como punto de partida de una apuesta firme y decidida por nuestro ferrocarril que requiere una mayor inversión. Si no es así, la situación no mejorará sustancialmente ni convertirá al tren en una alternativa competitiva frente a la carretera».

Los representantes del PSOE que el pasado lunes avanzaron el compromiso de invertir los 20 millones presupuestados –que no se han ejecutado desde 2012– en la mejora de la Soria-Torralba destacaron que una rectificación del trazado exigiría una nueva declaración ambiental, lo que retrasaría sustancialmente la actuación sobre la línea, algo que para Asoaf sería preferible a mantener el trazado como hasta ahora.

La asociación recuerda que en la reunión mantenida con representantes del PSOE, ahora en el Gobierno, se trasladaron diversas propuestas para hacer competitivo el trazado y mejorar sustancialmente sus prestaciones para viajeros y mercancías, «de acuerdo con ellos», matiza la nota de prensa. En todas las propuestas se incluía la prolongación hacia Castejón «para dar pleno sentido a la infraestructura actual». Por eso, entiende Asoaf que «lo que necesita Soria no es una simple mejora de la línea Torralba-Soria, ni tampoco el AVE, siendo realistas. Pero sí es necesaria una infraestructura que denominaríamos Eje Ferroviario Soriano, que vertebre la provincia de Norte a Sur y que aproveche y mejore sustancialmente los trazados actuales de la Torralba-Soria y la Soria-Castejón». Según insiste la asociación, todo ello serviría para permitir velocidades comerciales que de opción a rebajar los tiempos de viaje con Madrid por debajo de las dos horas y media al tiempo que se consigue hacer competitivos otros trayectos como el Madrid-Pamplona, además de generar nuevos itinerarios que conecten Soria y Zaragoza. «Son los técnicos correspondientes los que tienen que valorar lo que por ahora es una propuesta ciudadana, realizada y trasladada por nuestra parte a los representantes políticos», matizan desde Asoaf.

Por otro lado, la asociación exige la fiabilidad mecánica de los trenes asignados al servicio actual y mejoras en la gestión logística, «para hacer frente a posibles incidencias». Señala que la serie de trenes más fiable de las tres en funcionamiento (594, 598 y 599) es la 599. Y por tal motivo, recuerda, se asignaron hace tiempo a la línea, «aunque en los servicios vespertinos Madrid-Soria y su inverso matutino Soria-Madrid suelen verse trenes de las otras series con frecuencia». Insiste en que «situaciones como las generadas en las últimas semanas, con retrasos de más de una hora o con transbordos en trenes de Cercanías, deberían evitarse».

Asoaf también quiso solicitar una tercera frecuencia diaria entre Madrid y Soria para ampliar la oferta.