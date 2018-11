La Asociación de Amigos del Ferrocarril, Asoaf, busca alternativas para hacer más atractivo el servicio ferroviario en Soria, lidiando con las limitaciones que sufre tanto por la infraestructura viaria como por las constantes incidencias del servicio, algo minimizadas en las últimas semanas.Lo que propone y solicita Asoaf es que se implante un tercer servicio al mediodía, que se sume a los dos actuales de la mañana y de la tarde. «Los trenes están muy espaciados porque no hay servicio durante casi 12 horas», señala el presidente de la asociación, Jesús Rivera, quien pide que un tercer tren realice viaje en torno a las 16.00 horas para ofrecer mejores combinaciones.

El tren procedente de Soria hacia Madrid sale únicamente dos veces al día, a las 7.50 horas y a las 19.06 horas, mientras que en el sentido inverso parte a las 7.45 horas y a las 19.00 horas.

Lo que pretende Asoaf es que se extienda a todos los días los servicios que ya se realizan los viernes y domingos, cada día en un sentido, y que son a primera hora de la tarde, sumándose a los de la mañana y la tarde. El viernes sale de Madrid a las 15.40 horas y el domingo lo hace desde Soria a las 16.57 horas. «Se trata de probar y que esos trenes salgan también el resto de los días, para comprobar qué respuesta hay de los usuarios, porque consideramos que sería mejorar la prestación actual», añade Rivera, quien recuerda que esta reivindicación no es nueva, puesto que ya se incluía en la moción que redactó Asoaf y que fue aprobada por la Diputación provincial y por el Ayuntamiento de Soria en el año 2016, y que contemplaba, además de mejoras, un tercer servicio diario a mediodía.

«Tendría que ser un tren con menos paradas, más rápido, que dé más opciones al potencial usuario, ya que los que salen ahora lo hacen muy pronto», comenta. Además, un factor importante es que el tren que llega a Soria a las 10.42 horas (si es que lo hace puntual), permanece parado en el anden hasta la salida de las 19.06 horas, por lo tanto casi nueve horas en las que esa máquina podría ser utilizada. «Ese tren podría ir y volver sin problema», propone.

Respecto al coste, Asoaf es consciente de que se elevaría, lógicamente, «pero el gasto no lo es todo, hay líneas de AVE que son deficitarias y ahí están, lo que hay que buscar es la rentabilidad pública», enfatiza el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril.

Asoaf defiende que el servicio de Madrid-Soria debería tener continuidad hasta Pamplona, pues haciendo del Cañuelo una estación de paso «sería una línea mucho más competitiva».

En cuanto a los posibles viajeros de un tercer servicio al mediodía, Asoaf insiste en que hasta que no se pruebe no se verán los resultados, aunque el matiz importante es que «el tren no tenga retrasos», puesto que es una de las causas de que los usuarios se planteen su uso. «Se puede probar el servicio, ver qué atractivo tiene, porque lo que hay ahora es muy pronto. Está claro que hay que hacer algo grande con el tren de Soria, pero hay que empezar por algo pequeño como es esto», opina Rivera, quien recuerda que los políticos también apoyaron esta propuesta a través de la moción.

En ese sentido, indica que la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ya trasladó las peticiones de mejora de la línea, «pero no se sabe nada más», reconoce el presidente de la asociación.