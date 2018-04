La Asociación Parkinson amplía la red de terapia a la Ribera y Pinares

El número de afectados por la enfermedad de parkinson se duplicará en 20 años y se triplicará en 2050, según augura la Sociedad Española de Neurología sobre una patología cuyo principal factor de riesgo es la edad, por lo tanto, con la tendencia poblacional actual, a más ancianos, mayor incidencia.

En Soria son unos 720 los pacientes, y se estima que cada año son cinco nuevos casos los diagnosticados, según los datos publicados. Un número lo suficientemente importante, destacan en la Asociación Parkinson Soria, como para tenerlos en cuenta a la hora de dedicarles cuidados y tener cubiertas sus necesidades terapéuticas.

Por ese motivo, desde la asociación han dado un salto hacia otros pueblos de la provincia y así como desde el pasado mes de febrero cuentan con una unidad de terapia también en San Esteban de Gormaz, que atiende a los pacientes de la Ribera, confían en que este año puedan abrir una tercera en Pinares Sur. El siguiente paso será mirar hacia Ólvega y Ágreda, aunque no de forma inmediata, como indicó el presidente de la asociación, Alfredo Hernández, quien ya ha mantenido los primeros contactos con Caja Rural de Soria para obtener financiación que materialice estos proyectos.

Estas unidades se sumarían a la que existe ya en el Hospital Virgen del Mirón donde en los últimos años se ha triplicado el número de pacientes. Hasta 32 enfermos se tratan anualmente en fisioterapia, entrenamiento cognitivo, terapia ocupacional, ayuda psicológica y grupo de apoyo para las familias.

Hernández atribuye este aumento de enfermos porque acuden cada vez en estadios más incipientes del parkinson. «Se ha adelantado el momento en el que reciben el tratamiento y la gente se va dando cuenta de que n pasa nada, no está tan estigmatizada por la enfermedad», asegura, dando una especial importancia a la exigencia de continuidad de estos tratamientos por el bien del enfermo y de su entorno.

El parkinson, cuyo día mundial se conmemoró ayer, es el segundo diagnóstico neurológico más frecuente entre los mayores de 65 años, sólo por detrás del alzheimer. El especialista en neurología del Hospital Santa Bárbara de Soria Daniel Segarra apunta que cuando se presenta el mal de parkinson, las neuronas que producen dopamina mueren lentamente y es lo que trata la medicación, pero el tratamiento conlleva también estimulación cognitiva y física, «porque los músculos, si no se movilizan, seguirían atrofiándose».

Segarra destaca la importancia a nivel psicológico, «y el hecho de acudir a una asociación con pacientes que tienen el mismo problema ayuda a aceptarlo mejor». De hecho, el lema de este año ha sido ‘Lo que más duele del parkinson es cómo me miras’, para tratar de luchar contra el estigma de esta patología.

El especialista indica que el parkinson más frecuente es el idiopático, evidentemente también en Soria, propio de la edad anciana, frente al denominado genético, apenas un 1% de los diagnosticados, que puede aparecer en edades más tempranas marcado por la herencia biológica.

De hecho, en torno al 70% de las personas diagnosticadas de parkinson en España tienen más de 65 años, pero el 15% son menores de 50 años.

Dado que el mayor factor de riesgo es la edad, la opción que se plantea es «envejecer de una manera sana», como plantea el neurólogo, «sin tóxicos, dieta equilibrada y ejercicio, tanto físico como cognitivo», aunque reconoce que es la única prevención posible.

La Sociedad Española de Neurología destaca que la depresión puede ser la primera manifestación del parkinson y, junto con el estreñimiento, alteración del olfato o trastorno de conducta del sueño REM, entre otros síntomas no motores, pueden ser marcadores precoces de la enfermedad.