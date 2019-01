Aspace confía en acabar este año toda la estructura de su nuevo centro

Una obra largamente esperada y una necesidad para la Asociación de Parálisis Cerebral (Aspace). Las máquinas ya están en movimiento en la parcela del cerro Castejón cedida por el Ayuntamiento para que la entidad construya su nuevo centro para tratamientos y residencia. La evolución del inmueble depende de unos recursos económicos que todavía no llegan para finalizar el nuevo servicio. Pero con lo que ya dispone y lo que prevé, la entidad confía en tener a lo largo de este año «toda la estructura» realizada, de manera que en los próximos ejercicios se podrían acondicionar las plantas.



«Con la financiación que hay iremos avanzando», señaló Laura de Diego, gerente de Aspace. Un cálculo «optimista» remite a la finalización del edificio para este año, considerando los fondos disponibles. A través de diversas iniciativas, la entidad cuenta con 100.000 euros de recursos propios, más una subvención de la Junta por otros 100.000 y una ayuda de la ONCE que asciende a 35.000 euros. A esto hay que añadir los ingresos previstos para 2019. Del Consistorio se espera la transferencia de 75.000 euros que consta en el presupuesto y de la Junta otro aporte que puede superar los 100.000. Otros 40.000 euros de la ONCE y 10.000 de La Caixa vienen a reforzar el proyecto. Sumando todo lo anterior podría cumplirse el objetivo del año.



En principio, «a no ser que este año se consiga» más dinero, en 2020 arrancaría el acondicionamiento de la planta baja. Y al siguiente, el de la primera. Todo depende de la financiación, aunque «la idea es no tener que parar», que no se produzca una falta de fondos que interrumpa el curso de los trabajos.



Se estima que el nuevo centro de Aspace tiene un coste de 1,5 millones de euros. Una cifra claramente superior a lo actualmente disponible. La gerente confió en que las administraciones públicas sigan «contribuyendo» al proyecto con el que la organización puede ampliar servicios y atender a un número mayor de usuarios, resolviendo al tiempo una gran urgencia: la disponibilidad de una residencia.



Precisamente sobre la base de la planificación de la puesta en servicio de las plantas se ha producido una novedad sobre el diseño original. El acondicionamiento de la primera planta será el remate del edificio. Considerando que «lo que más urge» es disponer de plazas residenciales, en la planta baja se habilitarán inicialmente ocho. Este nivel está proyectado sobre todo como centro de día y tratamientos. Una vez esté finalizado todo el centro, la residencia podrá albergar a una veintena de personas.



El centro de día y tratamientos derivará en un apreciable incremento de posibilidades, ya que será factible encargarse de más usuarios. Ahora son una treintena.



El Ayuntamiento cedió por acuerdo unánime del pleno del pasado abril la parcela que ya está en plenas obras. Se trata de 1.308 metros cuadrados junto a la carretera de Logroño. Aspace puede disponer del suelo de manera gratuita, con el fin previsto para la atención de sus usuarios, durante 40 años. Se establece la opción de prórrogas quinquenales, sin que el tiempo total exceda los 75 años, plazo legal máximo para estas cesiones.



La Asociación de Parálisis Cerebral tiene su sede cerca de donde se está desarrollando la ejecución. En 2004 obtuvo la cesión por parte del Ayuntamiento de un local en la calle Enrique Pascual Oliva. Pero con el aumento de usuarios y tratamientos la superficie, 170 metros cuadrados, no da más de sí. El nuevo centro abre las puertas a incrementar la oferta de Aspace, recibir más beneficiarios y elevar el número de profesionales para atenderlos. En cuanto a la residencia, Soria no cuenta con una opción así, de manera que las personas con parálisis cerebral tienen que marchar fuera de la provincia cuando requieren un espacio propio.



Debido a los problemas de espacio, el Consistorio ofreció en su momento otro local, pero Aspace lo rehusó al estimar que las estrecheces volverían en pocos años.