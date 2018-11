El ataque epiléptico de un pasajero causa el último retraso del tren

La indisposición de un pasajero que viajaba en el tren de Madrid a Soria en la mañana de ayer es la causa del último incidente registrado en la línea que comunica la capital soriana con Chamartín, asidua a los retrasos, averías e inconvenientes varios. En esta ocasión, el usuario sufrió un ataque epiléptico, según informaron a Heraldo-Diario de Soria fuentes de Renfe, por lo que fue evacuado en la estación de la localidad manchega de Sigüenza, donde le esperaba una ambulancia para su atención médica. Fue el maquinista quien informó de la situación en el interior del convoy y emplazó a su siguiente parada, en Sigüenza, para que el pasajero indispuesto pudiera ser atendido. Todo ello provocó un retraso de 18 minutos, el tiempo que se tardó en la evacuación del cliente con la ayuda de los servicios sanitarios.

El tren había salido de Madrid-Chamartín a las 7.45 horas y tenía prevista su llegada a las 10.42 horas, sin embargo no lo hizo hasta las 11.00 horas. En su interior viajaban 14 pasajeros.

Según indicaron desde Renfe, es la primera vez que se registra un caso de este tipo en la línea Madrid-Soria, donde la tipología de incidencias es de lo más variada.

De hecho, el percance surgido en el convoy con dirección a la estación del Cañuelo no fue el único que sufrió la línea en la mañana de ayer. El tren en sentido contrario registró un retraso de hasta 54 minutos, en esta ocasión por un problema técnico. Salió de Soria con normalidad a las 7.50 horas pero el maquinista advirtió una deficiencia y la comunicó a la torre de control, desde donde se le dieron las indicaciones pertinentes.

Se trataba de la suspensión del vehículo, una avería que sin ser grave, ya que permitió que el tren continuara la marcha, motivó que tuviera que reducir la velocidad por motivos de seguridad, tal y como informaron desde Renfe, que ubicaron el origen del problema también en torno a la localidad de Sigüenza. La torre de control indicó al maquinista que no sobrepasara los 80 kilómetros por hora, lo que hizo que paulatinamente se fuera acumulando el retraso a lo largo del trayecto hasta sumar los 54 minutos de retraso con los que llegó a Chamartín.

Una vez allí, fue derivado a los talleres para tratar de solventar el problema al objeto de que pudiera realizar el trayecto inverso en el servicio de la tarde, es decir, a las 19.00 horas, desde Madrid a Soria. No obstante, Renfe informó de que en el caso de que la avería no pudiera ser solventada en el día, se utilizaría otro tren para prestar el servicio vespertino. En este tren con destino a la capital de España, que llegó a las 11.40 horas, viajaban siete pasajeros.

Desde la Asociación de Amigos del Ferrocarril, Asoaf, indicaron a través de redes sociales que el incidente con el viajero enfermo «es entendible y por supuesto deseamos que se recupere lo antes posible», manifestaron en un tuit, «pero la avería no lo es, y este tipo de incidentes mecánicos necesitan ser solventados ya», reclamaron.

Estas incidencias vienen a sumarse a la larga lista de percances en el servicio, que durante el mes de octubre logró zafarse de las incidencias. Éstas regresaron la pasada semana, en concreto el domingo 4 de noviembre, con un retraso de más de una hora, porque no existía tren para salir desde Madrid y los viajeros tuvieron que ir en cercanías hasta Alcalá de Henares.