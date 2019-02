La Audiencia confirma la condena a Yagüe por desobediencia judicial

La Audiencia Provincial de Soria ha ratificado la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal a la hija del general franquista Juan Yagüe, María Eugenia Yagüe Martínez del Campo, por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, desestimando así el recurso de apelación presentado por su defensa. La Audiencia confirma así la pena a imponer de 900 euros de multa. La Fiscalía solicitaba en sus calificaciones ocho meses de prisión.

La sentencia, notificada a las partes ayer, considera probado que María Eugenia Yagüe, en su condición de presidenta de la Fundación que lleva su nombre, estaba obligada a aportar los datos personales de todos los socios de la misma, así como de sus patronos y benefactores, en virtud de requerimiento efectuado por diligencia de ordenación de febrero de 2017, dictada en el marco de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma.

No aportó la información que le fue interesada, «guiada por el ánimo de desatender el mandato judicial», como ya manifestó el fallo de lo Penal, a pesar de los requerimientos, tanto por sendas diligencias de ordenación en abril y mayo de 2017, donde se le apercibió de la adopción medidas coercitivas de persistir en su actitud, como por providencia de septiembre de ese mismo año, dictada en una pieza separada de sanciones por mala fe procesal, donde se le informó de que en el caso de incumplir estaría incurriendo en un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad judicial.

Entre otros aspectos, la defensa presentó el recurso basándose en que María Eugenia Yagüe nunca quiso desobedecer y que no aportó la información porque «se trataba de aportar datos económicos de terceros ajenos al procedimiento». Hizo referencia a que la parte del procedimiento civil fue una comunidad de propietarios donde tiene la sede la Fundación, en San Leonardo de Yagüe, y que la recurrente es la usufructuaria vitalicia de la vivienda donde radica. Sin embargo, dice que la Fundación era un tercero ajeno al procedimiento y que carecía de responsabilidad alguna frente a la comunidad de propietarios, por lo que María Eugenia Yagüe no consideraba que tuviera que dar información de alguien que nada tenía que ver, y así se lo hizo saber al Juzgado de El Burgo.

La Audiencia Provincial rechaza esta argumentación y el resto que fundamenta el recurso presentado por la defensa.