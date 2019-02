La autovía que espera a las urnas

A pesar del revés presupuestario al Gobierno de Pedro Sánchez, es imposible que al menos un parte de tramos de la Autovía del Duero a su paso por Soria no se pongan en servicio este año independientemente del adelanto electoral. Sería injustificable. Cualquiera que circule junto al trayecto verá como tanto el La Mallona-Venta Nueva y, sobre todo, el Santiuste-El Burgo, que ya tiene instalados hasta los quitamiedos, están prácticamente terminados. Ambos tramos son los que registran un mayor trasiego de operarios, pero tampoco se ve un ritmo frenético. A pesar del buen tiempo las obras van sin prisa. La intención de Fomento: aproximar lo máximo posible su finalización a la cita electoral. Frente a la actividad de estos tramos, en los otros tres trayectos en obras hay aún menos movimiento. En uno incluso, el trabajo de los operarios se limita a completar las mediciones.

Saliendo de Soria el primer tramo de la A-11 en obras es el que une La Mallona con la Venta Nueva. Se trata de uno de los más avanzados con una ejecución, según datos oficiales, de más del 80%. Sobre el terreno los trabajadores de Collosa se afanan ya en el asfaltado y en los enlaces que regularán el acceso una vez entre en servicio. Un operario rechaza hablar con este periódico, no quiere más polémicas sobre las obras. El ritmo de las obras es adecuado, pero tampoco se percibe que haya una urgencia para acabar las obras cuanto antes. Este fue el primer tramo que se adjudicó, allá por agosto de 2008. El plazo de ejecución para estos 6,7 kilómetros era de 32 meses, pero ya ha pasado más de una década.

Si en este tramo las obras van avanzadas, el grado de ejecución aún es mayor en tramo Santiuste-El Burgo. Hay movimiento de operarios en varios puntos del trayecto y la calzada cuenta ya hasta con los quitamiedos. A estas alturas de la intervención resulta inverosímil que no haya marcada una fecha para su apertura, pero el remate de las obras parece condicionado a que el recuerdo de su puesta en servicio pueda estar bien presente en los ciudadanos cuando acudan a votar. Este tramo lo ejecuta Vías y Obras y comprende unos 8,4 kilómetros.

Desde Valdenarros se ve perfectamente como la obra está prácticamente terminada. Apenas queda una capa de asfaltado, pintar y colocar las señales. Es el mismo punto donde hace menos de un año el por entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció que entraría en servicio a finales de 2018. Para esa fecha se contemplaba también que ya hubiera circulación entre La Mallona y Venta Nueva. El cambio de Gobierno del pasado junio abortó esas previsiones. El ministro socialista José Luis Ábalos cambió la hoja del calendario para señalar en rojo la primavera de 2019. La entrada en servicio de ambos tramos sumará 15 kilómetros de vías de alta capacidad a la provincia de Soria.

El propio subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, aseguraba esta misma semana que la inauguración de los tramos estaba condicionado a la previsible variación de las fechas electorales. «Espero que entren en servicio antes del verano», explicó, subrayando en todo momento el aspecto condicional de su afirmación.

Si bien el trazado entre La Mallona y la Venta Nueva y entre Santiuste y El Burgo está perfectamente definido, la huella de la A-11 es casi imperceptible en el trayecto que unirá estos dos, el Venta Nueva-Santiuste. Este es sin duda el tramo más complejo y, posiblemente, el más deseado ya que servirá para salvar el alto de El Temeroso, el principal punto negro de las carreteras sorianas. La propia orografía de la zona ha ralentizado las obras. Las últimas previsiones del Gobierno sitúan su entrada en servicio en noviembre de 2020, pero viendos las obras parece incluso complicado. En la subida al Temeroso apenas se han producido los movimientos de tierras y junto al cruce de Rioseco hay un puente construido que es testigo de los pocos avances que hay en este tramo. La cicatriz de la A-11 desaparece del lado de la N-122 para salvar la montaña y reaparece una vez se ha descendido del Temeroso para salvar otro de los puntos complicados del trazado, el río Abión. El puente está muy avanzado aunque casi parece una obra abandonada ya que no hay ni rastro alguno de operarios. Es la misma estampa que se repite unos kilómetros después cuando se divisan sobre la carretera media decena de grandes camiones sin noticias de sus conductores.

Este tramo abarca 16 kilómetros y cuenta con un presupuesto de 76,2 millones de euros. La ejecución todavía no llega ni al 50%. El Venta Nueva-Santiuste es uno de los que ha sufrido la ‘maldición’ de la A-11 soriana. En Este caso, su interminable retraso ha estado condicionado por la aparición de una calzada romana y el posterior conflicto, ya resuelto, entre Fomento y Patrimonio por su conservación. La ejecución de este tramo data de julio de 2009 cuando el contrato se adjudicó a la unión temporal de empresas formada por Cyopsa y Obras Públicas y Regadíos.

Tras pasar la variante de El Burgo, único vínculo activo de la A-11 soriana, el panorama vuelve a ser desolador. El tramo entre la villa episcopal y San Esteban no registra movimiento y las máquinas que tendrán que hacer las obras están apostadas cerca de la villa ribereña. En el último trimestre de 2018 y tras incontables problemas, ASCH tomó el mando de la obra después de que la adjudicataria original, Assignia, entrara en concurso de acreedores. Sin embargo, pese a que las previsiones del Gobierno eran que las obras se relanzaran en enero, en el mes de febrero prácticamente lo único que hay de la nueva empresa es su nombre en los carteles de la obra. Como única actividad, descartar a un trío de operario haciendo mediciones sobre el terreno. En este caso, las obras ya completadas no alcanzan ni a un cuarto de los poco más de 9 kilómetros que forman parte de esta parte de la autovía.

El último tramo en obras, entre San Esteban y Laanga, parece también condenado a no cumplir con la previsión del Gobierno que fija para septiembre de 2019 la finalización de las obras. En algunos puntos la mitad del trazado está asfaltado y la mitad no. La mayor actividad se concentra estos días en el asfaltado de un futuro enlace y en otro grupo de operario rematando un pequeño viaducto. No obstante, las grandes máquinas aparecen paradas en un terreno junto a Velilla de San Esteban. Este trayecto también se adjudicó en el mes de julio del año 2009 a la empresa Azvi y la ejecución ya supera el 51%. Afecta a 12,4 kilómetros y el presupuesto supera los 54 millones de euros.

Si por una vez se cumplieran las previsiones gubernamentales, los cinco tramos en obras estarán acabados a finales de 2020. No obstante, aún restará para completar la A-11 a su paso por la provincia de Soria ya que todavía está pendiente la nueva redacción del tramo Langa-Aranda. Los problemas económicos de Isolux obligaron a rescindir el contrato, hace ya casi dos años,y comenzar casi de nuevo un proyecto con solo un 4,5% de la obra ejecutada.