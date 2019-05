Auxiliadora Sánchez: «Queremos bonificar el relevo generacional en el medio rural»

P. PÉREZ SOLER SORIA

Encabeza la lista de Vox por Soria a las Cortes porque, dice, «la provincia merece encontrar su sitio en las Cortes y había que dar el paso». María Auxiliadora Sánchez Reverte (Málaga, 1975) recaló en Soria en 2008 y dos años más tarde se hizo cargo del Archivo Histórico al ganar la plaza. Afiliada al partido de Abascal hace tres años, asegura que entrar en política ha sido «una apuesta personal difícil» pero necesaria. «El PP ha tenido tiempo para hacer muchísimas cosas por Soria y no ha hecho nada. Y tampoco quienes han estado en la oposición», sostiene.

Pregunta.– Vox nunca ha estado en el Parlamento regional. ¿Cómo puede jugar la falta de experiencia?

Respuesta.– No importa que nunca hayamos estado. Hay gente muy preparada. Tenemos la ilusión y sobre todo está la necesidad… Todos los que queremos entrar en el Parlamento hemos sufrido las carencias. Las estamos sufriendo diariamente. No tenemos trayectoria política, pero sí esas carencias. Y vamos a luchar porque somos reales conocedores de lo que falta.

P.– De todas las candidaturas que se presentan Vox lo hace por primera vez y sin creer en las autonomías.

R.– La política de VOX dice que hay que acabar con las autonomías, pero somos un partido constitucional y queremos estar dentro de las instituciones para poder cambiar las cosas. No se trata de asaltarlas ni de saltarnos pasos. Hay que estar dentro para revertir el proceso. El plan político de Vox es acabar con las autonomías y devolver las competencias al Estado en Sanidad y Educación. Y eso hay que hacerlo desde dentro.

P.– Hay competencias transferidas desde hace años, con un funcionamiento más que asumido en la gestión política.

R.– A nivel político es lo que propugna Vox. No podemos saltarnos una comunidad sí, una comunidad no. Todos los ciudadanos creemos que las autonomías suponen un gasto a largo plazo inasumible. Hay que plantearse si queremos autonomías.

P.– Querer estar en las Cortes de Castilla y León sin creer en la autonomía ¿no es contradictorio?

R.– No creemos en las autonomías, pero sí en la provincia y en los municipios. Desde allí cada procurador luchará a nivel general por los intereses de los castellanos y leoneses, pero especialmente por cada provincia. Por eso es importante que Vox tenga representación de Soria en las Cortes.

P.– ¿Qué compromisos ofrecen usted y su partido por Soria si llegan al Parlamento regional?

R.– Lo que más les preocupa a los sorianos: infraestructuras. No grandes proyectos, que son proyectos económicos y políticos sin un valor real. Estoy pensando ahora en las Cúpulas del Duero, que ha sido algo desastroso. Hay que hacer infraestructuras reales en sanidad, donde hay que muchas carencias. Aquí hay especialistas que no tenemos. Infraestructuras, sanidad y transparencia. La Junta hizo en 2016 un plan, llámalo Plan Soria, que vendieron a bombo y platillo y acaba en 2020. No he visto el dinero que iba a venir de Europa reflejado en Soria.

P.– ¿Qué otras propuestas llevan?

R.– Sobre todo a nivel económico. El programa económico es bastante bueno y muy favorable a todos los ciudadanos. Proponemos poner en marcha proyectos madereros en clave de forestación. También se tiene bastante olvidada la cuenca hidrográfica del Duero, habría que hablar con CHD para ayudar a los regantes, mantener los sondeos de agua anterior a la Ley de Aguas del 85. Son una serie de ayudas a la agricultura, a la ganadería bastantes interesante. No se va a quitar la PAC como se está diciendo por ahí. Nuestra idea es ayudar al campo y a las empresas.

P.– ¿Llevan alguna propuesta en relación con la España Vaciada y la despoblación?

R.– Se trata de hacer un plan general, no propuestas específicas sino abarcar el problema no solo a corto plazo. A nivel institucional hay que bonificar a los propios trabajadores públicos para que residan en el sitio donde ejercen su trabajo, a empresas que se asienten. Para el mundo rural queremos dar bonificaciones para que el relevo generacional sea real. Tenemos que conseguir implantar población pero tocando muchos palos.

P.– ¿Algo concreto para la provincia?

R.– Hay que aprovechar los recursos. En Soria, en la zona de Pinares, existe materia prima. Hay mucha demanda de tableros por parte de Estados Unidos y eso hay que aprovecharlo. No podemos dejarlo escapar.

P.– ¿Cómo valora el trabajo de los sucesivos Gobiernos regionales en la Junta, una institución para la que usted trabaja?

R.– Creo que no han trabajado en condiciones. Ha un acomodo a las circunstancias y no han trabajado realmente por los castellanos y leoneses. Se ha despilfarrado mucho en obras faraónicas. No han sabido ver el problema y no creo que lo vean ahora.

P.– ¿Qué aportaría a su juicio la entrada de Vox al Parlamento regional?

R.– Aportaría decisión. Creo que aportaría también ideas claras. No se entraría en un doble juego. Hay que hacer las cosas y se hacen, teniendo muy claro el programa de Vox y el ideario. Está el caso de Andalucía.