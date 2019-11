Avalancha de plazas para cubrir secretarías en los ayuntamientos

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública acaba de abrir el concurso para cubrir hasta 38 plazas en los ayuntamientos sorianos rurales. Estas «vacantes» a efectos legales pretenden fijar 36 secretarios y dos interventores repartidos por toda la provincia. Dado el tamaño medio de los municipios, la mayor parte debe atender a una agrupación y no a un único consistorio. Todos ellos están reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional.

En la convocatoria se incluyen tanto los puestos no convocados hasta ahora como los convocados sin que se lograsen cubrir, algo que ha ocurrido más de una vez con la función pública soriana. Concreamente se engloban los «vacantes con anterioridad al 10 de febrero de 2019» que no se hubiesen convocado en concurso ordinario; «aquellos puestos que habiendo sido convocados en el concurso ordinario hubiesen quedado desiertos»; los que no se hubiesen podido adjudicar por otras causas; y los que hubiesen quedado vacantes con posterioridad al concurso ordinario, pero cuyos ayuntamientos han solicitado que se cubran en este nuevo intento.

Para participar, edamas de poseer la habilitación y de cumplir determinados requisitos comunes a este tipo de procesos, hay que avisar en un plazo de 15 días hábiles contados desde este viernes, esto es, hasta el día 28 de este mes. Los interesados deben dirigirse a la Subdirección General de Relaciones con Otras Administraciones.

Por plazas, queda bastante patente que los lugares más pequeños son los que tienen más dificultades para cubrir estos puestos. Por ejemplo, de los 38 puestos 26 son para agrupaciones de Secretaría de clase tercera. Sólo una decena tienen decicación centrada en un sólo lugar, si bien uno de ellos no es municipio, sino la Mancomunidad de Tierras Altas. También en este caso son «Secretaría de clase tercera» con Ólvega como el municipio más poblado de la lista.

Los dos últimos puestos son de interventor, una figura que sólo se pueden permitir en esta convocatoria Almazán y El Burgo de Osma. En este caso sonplazas de «Intervención de clase segunda», quizás porque aquí no figura la tercera. La situación es similar en toda la Comunidad, donde no hace falta ningún secretario en Ayuntamientos de primera clase y sólo hay una vacante de segunda en Lerma (Burgos). El resto, una abrumadora mayoría, busca cubrir este puesto público en el mundo rural.

La convocatoria no obstante es para toda España y se realiza agrupada por Comunidades. Así se puede observar, por ejemplo, cómo la demanda de plazas se desplaza –valga la redundancia– hacia las primeras categorías en zonas más pobladas, como pueda ser Murcia o incluso la vecina La Rioja; mientras que en otras Autonomías también afectadas por la despoblación rural, como Aragón, la situación es muy parecida a la de Castilla y León y Soria. En todo caso, se abre 7un nuevo concurso llamado a estabilizar casi 40 trabajadores en el mundo rural y eso también tiene su peso en la provincia.