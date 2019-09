Avenida de Navarra y La Tejera marcan los extremo

El área que comprende Nicolás Rabal y la avenida de Navarra y la franja de la avenida de Valladolid entre la estación de autobuses y la zona de La Tejera componen los extremos de renta en la capital, según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El punto más céntrico acumula la renta más crecida por hogar, mientras que la menor de la ciudad se da en ese espacio del extremo occidental. Una diferencia de 15.905 euros entre un punto y otro. El INE establece la zonificación a partir de las secciones censales [en la tabla, en lugar de los códigos se expresan con las referencias espaciales más características]y resulta que la que encabeza la lista suma una renta media por hogar que supera los 40.000 euros, en concreto, 40.699. La que engloba La Tejera dispone de 24.794. Una cifra ligeramente mejorada por la amplia sección que engloba desde La Arboleda al Cerro Castejón y el barrio de La Cruz (25.152).



Los hogares españoles ingresaron de media 27.654 euros en 2016, año más actualizada de la indagación estadística. La capital alcanzó en ese periodo los 30.847, lo que supuso una ventaja de 3.193 euros. El barrio de La Florida y las áreas del hospital y la cárcel tampoco alcanzaron los umbrales nacionales pese a superar los 27.000 euros. Después de Nicolás Rabal es la U-25 el lugar de renta más elevada (37.662).



El estudio se fija también en lo que sucede en el plano individual, estableciendo el ingreso medio por habitante. En este apartado repiten Nicolás Rabal-avenida de Navarra y la U-25, con 18.041 y 15.407 euros, respectivamente. Los habitantes de San Andrés con Prados Vellacos rozan los 15.000, pero se quedan a 35 de alcanzar esa magnitud. En La Tejera y La Arboleda con los entornos de la sección censal se dan los ingresos menos cuantiosos: 10.123 euros en el primer caso, por 10.822 en el segundo. También en la horquilla de los 10.000 se encuentran los residentes de los núcleos del hospital y la cárcel (10.771).



En el plano de los ingresos por habitante la capital se despega al alza de la media nacional. Para el conjunto del país, de la elaboración de los datos del INE resulta una cifra de 10.800 euros. En el caso del conjunto de la capital, la cifra alcanza los 12.729 euros, es decir, 1.849 euros más. La ladera del Calaverón con Mariano Vicén viene a situarse prácticamente como prototipo de la media por habitante de Soria: 12.751 euros.



Si bien individualmente en ningún barrio se produce un ingreso por debajo de los 10.000 euros, existe un porcentaje de población que no llega a este umbral. El INE escalona además otros tramos de rentas bajas, un acercamiento a la realidad social en el que se aprecia cómo además hay un porcentaje de la población que no llega siquiera a los 5.000 euros. En esta situación se encuentra el 5,8% de la población por hogar. Esta, que es la media de la ciudad, sube hasta un un 10,7% en la sección que agrupa Puertas de Pro, Herradores y Aduana Vieja. Las zonas del hospital y la cárcel y el tramo inicial de la avenida de Valladolid, entre la rotonda y la estación de autobuses coinciden en un 8,1%. Con alguna renta más, pero comprendida entre 7.500 y 10.000 euros, cabe señalar la situación en Bernardo Robles y sus aledaños. Esta agrupación encabeza los porcentajes más significativos de bajos ingresos: un 18,4% no alcanza los 7.500 euros y un 30,8% no llega a los 10.000. Cerca de este corte hay que señalar a Puertas de Pro-Herradores-Aduana Vieja, con un 30,7%. En toda la capital, un 11,7% no llega a 7.500 y un 21,3% a 10.000.