Alegría y satisfacción en el Ayuntamiento de Soria después de que la entrada de la Junta haya servido para desbloquear la construcción de la depuradora. El alcalde Carlos Martínez, se mostró ayer favorable a que la estación se ubique en la finca de Sinova, en el municipio de Los Rábanos, sobre todo por una cuestión práctica. «Hay una obra adjudicada y por tanto, como hemos escuchado a los responsables del PP mañana mismo puede empezar esas obras, por nuestra parte no habrá ningún problema ni polémica, la que más rápido se pueda acometer», explicó. No obstante, el regidor recordó que esa decisión corresponde al Ministerio de Medio Ambiente.

Martínez quiso trasladar su «satisfacción» por la solución planteada y recordó que «durante mucho tiempo se ha buscado la corresponsabilidad que permitiera la ejecución de una obra fundamental para el medio y largo plazo de la ciudad de Soria y el polígono de Valcorba». «La depuradora era un proyecto largamente esperado y creo que pudimos encontrar la solución que da luz verde definitiva a la ejecución de la misma con la participación de la Junta», insistió. Como había hecho en la víspera, el alcalde agradeció el papel de la Junta y especialmente el del presidente, Juan Vicente Herrera. «Es justo reconocerlo, a través de la consejería su participación ha sido clave para hacer viable económicamente el desarrollo de esta infraestructura», apuntó.

Para el máximo responsable del Ayuntamiento de Soria «quedan atrás» los «imponderables que parecían imposibles» y que «fijaba el PP de Soria al ponernos sobre la mesa ese plato de lentejas por el que teníamos que asumir todos los sorianos el 65% de la financiación y que imposibilitaba el proyecto». «Atrás también quedan las vergüenzas al aire de quienes han estado siempre poniéndose del lado de lo imposible, siempre en contra de los intereses de Soria y de los sorianos». «Cada uno tendrá que dar las respuestas y nosotros daremos los agradecimientos que tenemos que dar», subrayó.

Martínez no quiso dejar pasar la oportunidad de «contextualizar» la situación del proyecto y explicó que durante todo este proceso «si algo se ha evidenciado ha sido la falta de defensa de los intereses de Soria que desarrolla el PP de Soria». «Ayer mismo la presidenta del PP de Soria me instaba a que firmara un documento que obligaba a pagar a todos los sorianos una cifra de entorno a los 35 millones de euros para posibilitar la depuradora y nosotros siempre hemos reivindicado la necesidad de buscar una solución para no aportar lo que nadie ha aportado», aseveró.

En este ámbito, Martínez Mínguez rememoró que «se han puesto excusas de todos los colores» que siempre «han sido defendidas por el PP de Soria» para poner sobre la mesa «insalvables». «Todos han sido testigos de las excusas que durante mucho tiempo ha puesto sobre la mesa el PP para no corresponsabilizarse y ayer se evidencia de que cuando hay decisión y voluntad política se resuelven los temas», manifestó.

Para Martínez la solución llegó «gracias a la Junta», pero recordó que en al a vez del anuncio que se realizó ayer sobre Soria se firmó un acuerdo que hace referencia a la declaración de interés general de la mejora del abastecimiento de Ávila. «Hasta la fecha, Ávila está en Castilla y León, es objetivo uno y esa declaración permite al Ministerio poner el 80% del coste de la inversión y a la Junta el 20% restante, por lo tanto, los vecinos de Ávila pagarán cero euros», explica. «Aquí esa fórmula ha sido imposible de aplicar porque el PP de Soria ha servido siempre de escudero y de barrera de protección a las decisiones que lastraban el desarrollo de la provincia», lamentó. «Es una evidencia más, no quiero entrar en agravios comparativos, que siguen existiendo, la satisfacción está en que hemos dado una solución definitiva», remarca.

El máximo responsable del Ayuntamiento cree que «ya no hay excusas» para el desarrollo del proyecto «ni tan siquiera la ubicación». «La planta depuradora de Sinova está adjudicada, por tanto, si como hemos escuchado a responsables de la Subdelegación y del PPde Soria, mañana mismo pueden comenzar esas obras, por nuestra parte no hay ningún problema, ni polémicas», asegura. «Si la opción más rápida es la que ya está adjudicada vayamos a ese proyecto y empecemos a redactar los proyectos de ejecución de los túneles y emisarios y, antes, que nos pongan sobre la mesa el convenio que debemos suscribir con ese porcentaje del 32,5%», reiteró.

Martínez considera que lo que ha sucedido con la depuradora «debe servir de ejemplo» para otros problemas enquistados como el caso de las travesías. «A través de un compromiso político pueden ser propiedad de los vecinos tras un acondicionamiento previo que deben ejecutar el Ministerio y con el que nosotros estamos dispuestos a colaborare incluso cofinanciar», desveló, aunque también quiso advertir que «el PP de Soria se debe quitar de en medio y no estorbar, igual que ha hecho con la depuradora».