Bares y verbena cumplen horario en el primer día de cierre limitado

El primer día de aplicación de la Orden de la Junta de Castilla y León que limita el horario de cierre de los bares a las 4.30 horas concluyó sin incidencias, según fuentes del sector hostelero. La fiesta del Desencajonamiento ya contaba con la posibilidad de ampliación sobre el horario habitual por ser considerado un festejo local, lo mismo que ocurrirá el próximo día 9, en la madrugada del Lavalenguas, del 16, festividad de La Compra, y de los sanjuanes propiamente dichos.

En la madrugada de ayer la verbena concluyó en torno a las 3.30 horas, lo que propició que descendiera la afluencia de público en el centro de la ciudad, de modo que en torno a las 4.30 horas los bares pudieron cerrar sus puertas para cumplir la Orden de la Junta, que entró en vigor en marzo de este año modificando la situación vigente hasta ahora que permitía a los establecimientos solicitar la ampliación de horario sin límite de hora.

«La verbena terminó según lo previsto, a las 3.30 horas, con lo que la gente se fue yendo y los bares cerraron a su hora», comentó uno de los camareros de la plaza Herradores, donde se concentró la actividad en la noche del sábado, tras el Desencajonamiento.

A pesar de que no se produjo ninguna incidencia, los hosteleros consultados temen que no será así en las fiestas de San Juan, del 26 de junio al 1 de julio, al estimar que cerrar los bares a las 4.30 hora «no tiene sentido, y no es descartable que la gente se enfade y pueda haber algún altercado porque esos días...», reconoce uno de los profesionales del sector. «No saben lo que han hecho, porque esos días es cuando más ingresos se hacen. Luego, cuando nos vayan a pedir impuestos les diremos que de dónde los sacamos si nos cortan la posibilidad de hacer caja», se quejaba ayer un hostelero.

Algunos de los consultados reconocieron incluso sus dudas de que todos vayan a cumplir la Orden autonómica, por las características propias de esos días y la gran afluencia de público que se concentra.

Por el momento, la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, Asohtur, mantendrá un encuentro mañana martes con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Manuel López, al objeto de trasladarle el malestar de sector por las limitaciones de la Orden aprobada y con el propósito de que pueda ser matizada para no perjudicar los intereses de la hostelería, respetando el derecho del descanso de los vecinos y el ocio de los sanjuaneros.