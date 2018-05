Barrio afirma que no hay alumnos suficientes para un nuevo colegio

«No hay alumnos suficientes para poder construir un nuevo colegio». Así de contundente se pronunció el director provincial de Educación, Javier Barrio, al respecto de la petición lanzada por la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita, que plantea la necesidad de un abrir un centro en la zona de Los Royales, donde, sostiene, la única oferta es la de un colegio concertado religioso.

Barrio manifestó que la cifra de alumnos indican que no existe demanda para un nuevo colegio, hasta el punto de que «otro centro en la zona sur implicaría cerrar otros en la zona norte». El director provincial de Educación aseguró que la zona norte, donde se ubica el colegio Fuente del Rey, está ahora «parada», después de ser un área de expansión hace años, con lo que «habrá que mandar alumnos de otras zonas para allí». Ironizó diciendo que «a los centros no se les puede poner ruedas».

Según explicó, en el centro concertado de los Escolapios, de los 54 niños de tres años que han sido escolarizados, únicamente 17 son de la zona, evidenciando que la demanda del colegio procede también del resto de la capital. Barrio puso de manifiesto estos datos porque el criterio para determinar la evolución del alumnado se realiza tomando como base los nuevos escolares de tres años, ya que son menos frecuentes los casos en los que los alumnos se incorporan o salen de los centros a edades más elevadas.

Para Barrio, sería una excelente noticia que en unos años fuera necesaria la construcción de un colegio porque eso significaría que ha crecido el número de niños, pero hoy por hoy esa no es la realidad.

Unos 40 alumnos más

De hecho, avanzó que los colegios mantendrán todas las líneas este año porque habrá unos 40 o 50 alumnos más de tres años que se incorporan respecto al curso anterior. «Del colegio Doce Linajes irán algunos a Fuente del Rey, y en Las Pedrizas recuperan la segunda línea y están contentos», indicó el director provincial, quien indicó que se satisface las demandas de todos los padres.

Aunque Barrio especificó que la decisión sobre la construcción de un nuevo colegio se debe decidir en la Consejería de Educación, en Valladolid, la consigna es que «si hay más niños, hay más colegios, pero Soria no crece». Además, dijo, hay que contar también con el Ayuntamiento para la cesión de los terrenos, un aspecto que estaría solventado por cuanto el Consistorio ya ha mostrado su disposición. «La colaboración siempre es buena con el Ayuntamiento y no hay ninguna queja porque todo lo que se le pide está dispuesto a darlo», matizó.

La respuesta dada por Barrio a preguntas de HERALDO-DIARIO DE SORIA se produce un día después de que la Plataforma por la Escuela Pública solicitara al Consistorio capitalino terrenos para un nuevo colegio y anunciara su intención de formular la petición del mismo a la Consejería de Educación. Su decisión viene motivada por que en la zona de Los Royales, la de actual expansión de la ciudad, cuenta únicamente con un centro concertado y los dos de carácter público más cercanos suponen «atravesar las dos travesías más peligrosas de la ciudad, la avenida de Valladolid y la de Eduardo Saavedra». Por eso reclama la plataforma que se abra un nuevo centro público de Infantil y Primaria que permita a las familias elegir el tipo de colegio que quieren para sus hijos, bien concertado o privado. Consideran que de otro modo se estaría ante un «flagrante agravio» porque sólo tienen la opción en la zona de matricular a los menores en los Escolapios.

La plataforma sostiene que existe «favoritismo» hacia un centro religioso concertado, «que ve engordadas sus tasas de matriculación gracias a la inacción de la administración educativa regional». Un aspecto que rechazó el director provincial. «No potenciamos a unos frente a otros y de hecho los concertados también se enfadan con nosotros», afirmó, evidenciando que Educación no tiene preferencias a la hora de gestionar.