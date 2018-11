Batet avanza un análisis sobre fiscalidad en la Estrategia sobre Despoblación

La Estrategia contra la Despoblación del Gobierno de España estudiará las demandadas discriminaciones fiscales que se viene pidiendo desde territorios como Soria. Eso sí, para conocer si realmente hay un impacto económico habrá que esperar hasta entonces. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, avanzó ayer algunas de las líneas maestras, pero eludió concretarlas.

Durante la inauguración de la feria para la repoblación Presura, Batet anunció que «en la Estrategia se van a abordar muchas cuestiones, desde la accesibilidad digital a temas de empleo. Se van a abordar temas de servicios, educación, sanidad y se va a abordar también un análisis sobre el tema de la fiscalidad», una demanda ya casi histórica de la provincia. «Son muchos los temas y la Estrategia tiene esa vocación de transversalidad y de poder abordar todas las políticas relacionadas que puedan tener un impacto positivo para combatir precisamente algo como lo que estamos viviendo, la despoblación de tantos territorios como por ejemplo Soria».

Dentro de este marco quiso «felicitar a Presura por esta iniciativa, por el impulso, por el dinamismo con el que están trabajando en un tema que es un gran desafío de país como es el reto demográfico». Para afrontarlo, la responsable máxima de Política Territorial aseveró que «desde el Gobierno somos plenamente conscientes de que debemos trabajar en sinergía con todas las administraciones públicas, también con las Comunidades autónomas, las Diputaciones y los municipios».

Batet asumió incluso que con la situación que afecta a estos territorios despoblados se viola un precepto constitucional. «Es importante que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan igualdad de oportunidades. Y eso no es una realidad en estos momentos».

Para lograrlo «hay que tocar muchas piezas, tener en cuenta muchísimos temas como servicios, oportunidades, accesibilidad... Es imprescindible que haya esta visión de conjunto» que se pretende lograr con la programación. No obstante, «adicionalmente a esta Estrategia el Gobierno está adoptando medidas concretas. De hecho, en estos cinco meses hemos aprobado ya un decreto donde se prevé la inversión de 80 millones de euros para jóvenes en temas de empleo y autoempleo» en municipios de menos de 5.000 habitantes en general o de menos de 10..000 en regresión poblacional.

«El compromiso del Gobierno de España es tomar medidas concretas, elaborar esta Estrategia conjuntamente con Comunidades autónomas y entidades locales y sobre todo buscar la complicidad de la sociedad civil. Hace falta también un cambio de mentalidad en España. Ya no son sólo políticas públicas, que son imprescindibles; no sólo inversión; no sólo pensar en servicios; sino que también hace falta un cambio de mentalidad. Vivir en el mundo rural no es un fracaso sino todo lo contrario. También desde el mundo rural puede haber innovación, impulso, dinamismo», afirmó la ministra.

Preguntada sobre la importancia real que el Gobierno da a esta situación, Batet llegó a aseverar que «si tenemos que hablar de algún reto de Estado es precisamente el de la despoblación. Efectivamente afecta a Soria de manera muy clara, pero afecta a todas las Comunidades Autónomas». Eso sí, «es evidente también que en intensidad distinta y en grado distinto». ¿La conclusión? «Siempre estamos a tiempo» de colaborar –incluso con lo privado– porque «urgen políticas concretas, compromisos concretos».

Por su parte el presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, destacó que Presura destaca entre panoplia de ferias e iniciativas sobre la despoblación porque en este caso nace «de la sociedad civil» y no de las instituciones, algo que «no es baladí» dado que el problema es «de todos». Para solucionarlo «tenemos que pensar diferente» y por el momento hay motivos para el optimismo: «vamos por la buena línea, hay conciencia nacional para combatir la despoblación».

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, retomó la idea de Batet en torno al desarrollo de «una agenda que no deja de ser una agenda de igualdad de derechos y de oportunidades». Este documento tiene que «trabajar sobre las consecuencias adoptando medidas paliativas» tanto en lo normativo como en lo económico. Es resumen, «Boletín Oficial del Estado (BOE) y Presupuestos Generales del Estado (PGE)».

Por último el presidente de Cives Mundi, Antonio López Calvín, reiteró que «en este país la gente tiene derecho a vivir donde quiera pero, eso sí, con calidad de vida». Por ello, a pesar de las dificultades, abogó por mostrar las «fortalezas y oportunidades» en una suerte de «Fitur de la despoblación, mostrando todos los recursos».

Cuestiones como el emprendimiento social, la colaboración público–privada o la necesidad de encajar (incluso si fuera preciso en la Constitución) la singularidad rural estuvieron presentes en su discurso. «Tengo un sueño. Algún día los pueblos volverán a recuperar su lugar».