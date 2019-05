Un esguince de rodilla le hace caminar renqueante en la recta final de campaña, pero sigue cabalgando a lomos de su ajetreo laboral y político sin queja.Belén Redondo se acercó a la política hace cinco años, cuando las tertulias entre amigos en su pueblo, Langa de Duero, le animaron a dar un paso adelante para cambiar lo que no les gustaba. «Para mi fue el colmo que a la clase media nos estuviesen ahorcando a impuestos» y había gente que entre ayudas y dinero negro rebasaba la nómina de un trabajador. Las medidas sociales, pero siempre desde la igualdad de oportunidades y no de los oportunistas, son dos de sus banderas electorales

Pregunta.- Ciudadanos habla de igualdad y precisamente es lo que reclama Soria. ¿Se contempla atender la demanda?

Respuesta.- Ciudadanos es el partido de la igualdad. Empezó con Cataluña y yo eso me lo acoplo a Soria. Quiero para mi provincia que sea igual que el resto de las provincias de Castilla y León y cualquier otra española. No pido otra cosa salvo igualdad con esta provincia, que creo que no se ha tenido.

P.-¿Qué falta para alcanzar esta igualdad?

R.- Antes se hablaba de que el voto útil era un partido u otro, ahora se está viendo que el voto útil es Ciudadanos. Va a ser el que realmente ponga unas medidas para que esa igualdad se lleve a cabo.

P.- ¿Es el cambio moderado?

R.- Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar sin mirar los resultados. De hecho se ha visto en las elecciones de Congreso y Senado, o en estos cuatro años atrás en el Ayuntamiento de Soria con un sólo concejal. Se ha visto que se ha trabajado.

Ese es nuestro lema, trabajar. A partir de ahí creo que se pueden conseguir muchísimas cosas, pero lo importante es eso, trabajar. Somos gente que venimos de unas nóminas, de una empresa. Tenemos años a nuestras espaldas de saber lo que es el pan de cada día. Creo que eso es muy importante.

P.- ¿Hay desafección hacia Castilla y León?

R.- No. Desde ciudadanos no, desde luego.

P.- ¿Qué propone Ciudadanos para gobernar en Castilla y León?

R.- Tengo muy claras cuatro líneas. La primera sería la repoblación rural y todo lo que conlleva. Ciudadanos es el primer partido que ha puesto medidas sobre la mesa por la repoblación. Si no se plantean las cosas en una mesa se las lleva el aire y seguiremos desde la Junta. Desde ahí seguiremos trabajando por Soria, porque dentro de Castilla y León es la más despoblada.

El segundo punto es el de las personas con discapacidad. He trabajado en este mundo y las conozco a fondo. Tienen su valía y no se la estamos dando. Hay que darles su oportunidad, tratarles como personas de la calle, porque tienen una pequeña limitación pero eso no les hace más pequeños, todo lo contrario, en algunos momentos más grandes. Tienen más coraje para emprender, trabajar y ganarse la vida. Voy a intentar entrar en la posibilidad de que una persona con discapacidad tenga una oportunidad laboral.

Lo tercero, como soy de Soria y hay mucha gente mayor, uno de los temas que se va a tratar es la alta población de jubilados. Hasta ahora estamos pensando en empleo, que está muy bien y hace falta, pero en Soria tenemos que dar servicios a esas personas que lo han dado todo. Habrá que cambiar cositas para que los mayores tengan una calidad de vida en el lugar en el que ellos decidan estar. Puede ser su casa, una residencia, con una persona que les atienda. Hay que dejarles decidir y darles la posibilidad de que tengan una calidad de vida con sus propias decisiones.

Y por último, la sanidad. En Soria siempre somos un poco precarios. No hay gente, no hay médicos, no quieren venir. Creo que habría que poner unas medidas para hacer atractiva la presencia de médicos en Soria y en el caso de que nosotros queramos una sanidad de una calidad distinta, poder escoger el lugar para que nos atiendan.

P.- Son medidas de calado social aunque a veces a Ciudadanos se le sitúe junto al Ibex.

R.-Es que Ciudadanos es un partido de centro. Es un partido con medidas sociales aunque alguno considere que no tenemos.

P.- ¿Un resultado para la Comunidad?

R.- Lo que dice Francisco Igea, que vamos a gobernar, que no es lo mismo que decir que vayamos a ganar. No creo que Ciudadanos diga que va a ganar por mayoría absoluta. Pero consideramos que se va a gobernar porque los pactos los va a hacer con aquel partido que esté dispuesto a cambiar sus formas de gobernar. Es decir, no se pacta con gobiernos, se pacta con formas de gobernar.

P.- ¿Las aguas han vuelto a su cauce tras unas primarias turbulentas?

R.- En Soria la verdad es que somos muy respetuosos y no ha habido ninguna tormenta dentro de los que es esta tierra. En Soria. Y en el resto, seguimos trabajando. Veo que mis compañeros son prácticamente los mismos que viene trabajando desde hace cuatro o cinco años. Las tormentas en la base del partido yo no las he palpado.

P.-¿En qué área le gustaría trabajar?

R.- ¿A mi? En social. Llevo toda la vida trabajando en eso. No lo decido yo, una cosa es lo que me guste y otra lo que me toque. Pero desde luego mi carrera ha estado siempre basada en lo social y es lo que me gustaría más.