Los bomberos de refuerzo logran parcialmente sus reclamaciones

Un logro parcial dentro de las reclamaciones que los bomberos de refuerzo habían llevado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Los funcionarios interinos que derivan sus puestos del convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación para la prestación del servicio en los parques comarcales consiguen limitar las horas de retén, que se prestarán según el acuerdo del Ayuntamiento de Soria para el parque. Pero el juez no admite sus reclamaciones económicas. La sentencia conocida ayer tras la demanda de siete trabajadores no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.



En su resolución el juez determina la «aplicación de los acuerdos de prestación de servicios de retén por el personal del SEIS» [Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento] del Ayuntamiento de Soria «en relación al número de horas». Es decir, 1.200 horas anuales para una jornada completa, lo que supone 50 retenes de 24 horas. Como los interinos están contratados a media jornada, resulta un máximo de 600 horas.



Aunque a los bomberos de refuerzo les corresponden en proporción a su jornada las mismas horas de retén que a los del parque soriano, sin embargo, se desestima la pretensión de una retribución idéntica. El juez remite a la compensación fijada en la convocatoria de empleo por la que obtuvieron el puesto. Allí se establecía que el retén, las guardias localizadas, tendrían una retribución de 500 euros mensuales. También rechaza que puedan cobrar con efecto retroactivo las horas trabajadas de más.



La reclamación solicitaba además la nulidad del convenio de 2013 entre el Consistorio y la Diputación, considerado como un reglamento. Este punto tampoco es admitido, ya que su obligatoriedad se limita a las partes firmantes, sin que sea una norma jurídica.



Precisamente al convenio le queda poca vida, pues el municipio y la institución provincial deben renovarlo antes del 31 de marzo y se estaba a la espera de la sentencia para pronunciarse sobre ello. El Consistorio, principal implicado en la sentencia al ser el empleador de los bomberos de refuerzo, estudiaba ayer la sentencia para determinar su alcance y consecuencias de cara a este proceso. El pacto supone para la capital la coordinación con los parques de Ribera Occidental (El Burgo de Osma-San Esteban de Gormaz); Moncayo Oriental (Ágreda-Ólvega) y Almazán Sur.



«Los funcionarios interinos están contratados a media jornada y, cumplida ésta, el tiempo de permanencia en el parque de bomberos provincial, entran en la ‘jornada camuflada’, tiempo de guardia de localización, durante el resto del día, en el que están a disposición del Ayuntamiento y Diputación en el plazo de 15 minutos», sostenía la representación de los demandantes. En caso de que se les requiera por motivos urgentes tienen que presentarse en el puesto en ese tiempo. En este sentido, «si bien es cierto que la jurisprudencia habla de las guardias de localización como un tiempo no computable a efectos de la jornada, no es menos cierto que también habla de un prudente tiempo para incorporarse al puesto de trabajo, lo que no ocurre en este caso, imponiendo unas condiciones laborales que suponen de facto (que no de derecho), una nueva forma de esclavitud (estar a disposición del empleador las 24 horas del día)». Los interinos prestan sus servicios en semanas alternas y también lamentaban que no podían elegir sus días de libranza.



La demanda consideraba que en estas condiciones no es posible «realizar una vida normal, familiar», ya que los interinos «están obligados a permanecer en constante guardia, a menos de 15 minutos del parque de bomberos».