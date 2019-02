La Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia estuvo en pie de guerra desde 2014, con huelgas en 2015 y 2017 en pos de lograr un acuerdo con mejores condiciones laborales. Al igual que las otras bases de España, se cumplió cuando hubo que enfrentarse al fuego, pero su voz se dejó oír hasta que en diciembre de 2017 se alcanzó un acuerdo con la empresa, Tragsa.Sin embargo esa paz podría tener los días contados si la compañía no reacciona.

La Asociación de Trabajadores de las BRIF (ATBRIF) rompió ayer la aparente calma para denunciar que muchas de las cuestiones pactadas no se han llevado a buen puerto. A través de un comunicado, confirmado con fuentes de los trabajadores sorianos, confirmaron que son ya 14 meses y medio los que «llevamos esperando a que entre en vigor lo que era un nuevo acuerdo, el cual podemos decir que es viejo, ya que fue firmado entre la empresa Tragsa y los representantes de los trabajadores el 1 de diciembre de 2017».La campaña de incendios de 2018 trajo pocos cambios y desde las BRIF no parecen muy dispuestos a que 2019 siga igual.

«Desde entonces llevamos esperando entre otras cuestiones, cinco plazas auxiliar de apoyo logístico por base que parchean de momento una segunda actividad para nada real; la disponibilidad en los meses fuera de campaña de extinción de incendios forestales y con ello una subida salarial de aproximada del 11%; o la reclasificación profesional de bombero forestal junto con parte de la formación que esto implica», constituyendo esta última una demanda ya histórica. Con cierta sorna aseveran que «en todo este tiempo» se ha producido «un vaivén de pelotas, pelotas de tejado en tejado, MAPA, Tragsa y Hacienda, pero hoy seguimos esperando» una solución.

Precisamente desde ATBRIF se reiteró que se está a la espera «mientras tenemos compañeros en la calle porque no pasan las pruebas físicas anuales y excluyentes, seguimos cobrando 900 euros al mes, ó 3,7 euros al día en concepto de plus de extinción (peligrosidad, turnicidad, toxicidad…) y seguimos sin la reclasificación profesional, formación y disponibilidad. En resumen, todo sigue igual desde el año 2011 que fue el último en el que vimos mejoras sustanciales en cuanto a condiciones de trabajo se refiere».

Por ello la asociación que agrupa a las BRIF españolas y de la que forma parte la de Lubia afirmó que tras años de «inmovilismo y estancamiento de este dispositivo» con gobiernos anteriores «tenemos muchas esperanzas y miras puestas en el actual Gobierno del PSOE por la apuesta y promesas hechas antes de llegar al Gobierno pero que a día de hoy seguimos esperando para verlas materializadas».

Para pasar del dicho al hecho «creemos que no puede dejar pasar la oportunidad de poner esta vez a la BRIF en el lugar que se merece, ratificando de una vez el acuerdo del pasado 1 de diciembre de 2017, el cual no sólo ayuda a mejorar la vida de los propios trabajadores si no que repercutirá de manera directa en la sociedad, al ver mejorado un servicio al poder cubrir con la disponibilidad los posibles incendios forestales que se den a lo largo de todo el año».

Desde la Asociación de Trabajadores recordaron que «numerosas movilizaciones desde agosto de 2014 y más de 107 días de huelga indefinida durante el verano de 2015 han sido bandera de nuestra lucha» si bien los resultados aún no se ven. Cabe recordar, por ejemplo, el encierro protagonizado en la base de Lubia de forma calculadamente sorpresiva la noche del 12 julio de 2017 y que fue secundado por la gran mayoría de trabajadores.

Entre las medidas que se reclaman está el esperado «concurso de traslados que (Tragsa) decía que iba a hacer el pasado diciembre o enero, con su correspondiente mal llamada promoción interna como han demostrado en numerosas ocasiones coartando sin justificación las aspiraciones de compañeros con afán de mejorar y promocionar dentro del servicio BRIF».

Asimismo se denunció el proceso de selección llevado a cabo para cubrir las plazas de la base BRIF–i de Ruente en Cantabria. A diferencia de la de Lubia, esta Brigada sólo está activa desde inicio de año hasta mayo aproximadamente, siendo única en toda España. La queja es que «no habiéndose cubierto todas las vacantes de especialistas se va a contratar a gente externa al dispositivo BRIF en lugar de dar la opción a los especialistas eventuales que sí habían rellenado la solicitud y que desean ir», por lo que desde ATBRIF se lamenta la calidad que se puede perder por el camino y la falta de carrera profesional para los trabajadores.

«Y seguimos esperando… para sentar las bases y que en un futuro acuerdo o encomienda podamos ser más útiles en el medio rural donde nos ubicamos optimizándonos como recurso para atender cualquier tipo de contingencia que pueda ocurrir en el medio rural», se ofrecen las Brigadas. Sin embargo «el colectivo de trabajadores BRIF comienza a estar muy harto de toda esta situación en la que parece que no se hace más que tomarnos el pelo y no tardaremos en retomar las armas si todo continúa igual».