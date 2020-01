Un brote de paperas arroja más de 120 casos, sobre todo entre jóvenes

Un brote de paperas en la ciudad ha registrado ya más de 120 casos y sigue sumando afectados. Son sobre todo jóvenes, de entre 18 y 23 años, según destacó la jefa del Servicio Territorial de Sanidad, Elena del Vado, quien matizó que también se están dando procesos en personas de más edad, en los 30 y los 40 años, como consecuencia del contagio.

El primer brote se detectó a mediados del pasado mes de noviembre, con unos 14 pacientes y fue aumentando. Su origen estuvo en estudiantes del Campus Universitario Duques de Soria. Tras un parón en el número de casos, pasadas las navidades se produjo un repunte que ahora ha alcanzado un punto álgido con nuevos afectados, aunque se desconoce hasta cuándo seguirá teniendo virulencia. Por ese motivo, la jefa del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León apela a la responsabilidad y aconseja a los enfermos seguir la pauta médica y guardar aislamiento los primeros días tras sufrir los síntomas.

«Se recomienda que, una vez detectada la enfermedad, se tengan cuatro días de aislamiento porque la transmisión es mayor en esos primeros días, al objeto de evitar contagios», puntualizó Del Vado, quien matizó que el brote se concentra sobre todo en la capital aunque también hay casos en pueblos, al igual que ocurre en otras provincias de la región –sobre todo en Segovia y en Palencia– y comunidades autónomas.

Al ser un proceso vírico, el tratamiento es la defensa del propio cuerpo. Los antibióticos, como su nombre indica, sólo son efectivos contra las bacterias, que no es el caso de las paperas.

Dicho proceso dura cinco o seis días y afortunadamente no se ha detectado ningún caso conflictivo, explicó la jefa territorial de Sanidad. A ello contribuye la vacunación, en la inmensa mayoría de los afectados, ya que la vacuna es perceptiva desde el año 1981, la conocida como la triple vírica que previene frente a las paperas, la rubeola y el sarampión.

¿Por qué se ha producido el brote si los jóvenes están vacunados? La responsable de Sanidad explicó que «puede ocurrir que la vacuna no proporcione inmunidad. Existe una bolsa –de personas– que es susceptible de que surja un brote». Además, tampoco el hecho de haber sufrido la enfermedad en el pasado es garantía total de no volver a contraerla.

El contagio de las paperas se produce por la saliva, por eso la propagación ha sido tal, teniendo en cuenta que los afectados comparten espacios cerrados, «como la biblioteca, y también espacios de ocio». No obstante, el brote es ya «comunitario». «Puede haber contagio si estás cerca del que habla, por eso es tan importante el aislamiento», indicó.

De hecho, el Club Deportivo San José tuvo que suspender un encuentro el pasado sábado por la afección de algunas de sus jugadoras y ayer lanzó un comunicado anunciando que suspende los entrenamientos en varios equipos «por casos de paperas» tras detectar los primeros síntomas la pasada semana. Asimismo, el jugador del Club Deportivo Numancia Mohamed Sanhaji tuvo que perderse los dos últimos partidos, contra el Alcorcón y el Sporting, aquejado de paperas.

Ésta es una enfermedad de declaración obligatoria por lo que los médicos que tratan a los pacientes advierten de la situación a la Jefatura Territorial de Sanidad, donde se detecta que prácticamente se están recibiendo casos todos los días. Se ha tomado muestras para laboratorio, además de los diagnósticos clínicos.

Los síntomas son evidentes por la inflamación de una o ambas glándulas parótidas, que son glándulas salivales mayores ubicadas detrás de las ramas ascendentes de la mandíbula. En el caso de los afectados en la capital, lo que se ha detectado es la inflamación de una sola glándula. A ello se suma el malestar general y dolor de cabeza. «No presenta fiebre en la mayoría de los enfermos», añadió Del Vado, quien quiso dejar claro que no es una enfermedad grave y que los casos de paperas se registran todos los años, aunque en este caso se trata de un brote más numeroso. La última vez que se produjo un brote de este tipo fue en 2007.

Hay que tener en cuenta que el periodo de incubación de la enfermedad es de 16 a 18 días hasta que comienzan los síntomas, por lo que es posible que alguna persona esté afectada y todavía no lo sepa. Ante esa circunstancia, la recomendación es mantener mucha higiene, lavarse las manos con frecuencia y evitar beber del mismo vaso o botella para evitar que se produzca el contagio.

El CD San José suspende entrenamientos

El contagio de la enfermedad ha obligado al Club Deportivo San José a suspender los entrenamientos de varios de sus equipos por casos de paperas. El club, en un comunicado, informa de que toma esta medida para prevenir la infección de la enfermedad tras el contagio de jugadoras del equipo femenino y del filial colegial. También equipos como el infantil A o el cadete B harán lo mismo por prevención, después de que los síntomas empezaran a manifestarse la pasada semana.

«El primer equipo tampoco entrenará por prevención ante el contacto con el resto de compañeros», explicó el club, que a su vez ha decidido apartar a aquellos jugadores que hacen las funciones de entrenadores dentro del San José y que presentan síntomas para evitar riesgos de contagio a sus pupilos.

Por último, el comunicado indica que el Club Deportivo San José estará alerta en las próximas fechas con la intención de que vuelva la normalidad a los entrenamientos y no tener que adoptar más medidas en la competición.