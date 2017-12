Bruno, una borrasca amable

La borrasca Bruno entró ayer en Soria y comenzó a repartir frío, viento y precipitaciones. No obstante no hubo complicaciones excesivas por cuestiones meteorológicas, si bien la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntaba ayer que con toda seguridad hoy Soria se cubrirá de nieve, por encima de los 1.000 metros al amanecer y a partir de los 900 conforme avance el día.

A pesar de la gélida sensación vivida ayer, las carreteras fueron un buen termómetro para afirmar que Bruno, al menos en cuanto a la primera impresión, no era tan mal chico. En la red de carreteras del Estado, la única advertencia estaba ubicada en la A-2 y era de nivel verde. La lluvia requería extremar el cuidado entre Guadalajara y Zaragoza, aunque por ejemplo a media tarde las precipitaciones habían cesado durante un rato.

En la red autonómica, ni siquiera eso. Cuando cayó la noche no había ni un sólo aviso por complicaciones en la circulación por hielo, nieve o niebla. Aunque en estas épocas es conveniente circular con sumo cuidado, todo estaba en orden. Tampoco la red provincial estaba especialmente afectada. No había carreteras marcadas con hielo o nieve, no hacía falta el uso de cadenas en ningún punto y sólo en la categoría de precaución por posible formación de hielo aparecían vías del noreste provincial (Tierras Altas, La Rinconada y el Moncayo).

No obstante, la amabilidad de Bruno en la jornada de ayer puede dar hoy un vuelco, por lo que habrá que observar unas elementales medidas de prudencia. Desde las 0.00 hasta las 6.00 horas de hoy, la Aemet elevaba las probabilidades de nieve al 100% a partir de los 1.000 metros, una cifra que supera buena parte de la provincia incluyendo a la propia capital. Las seis horas siguientes bajará al 40%, pero por la tarde ronda el 80%-90% y esta vez con la cota a 900 metros.

Si se cumplen las predicciones, hoy toca nieve. Mañana bajan levemente las probabilidades e irá subiendo paulatinamente la cota. Hasta Año Nuevo, salvando el sábado, es bastante probable que 2017 deje parte del agua que hasta ahora había hurtado. Ayer y hoy la provincia está en alerta por viento y nieve, si bien mañana sólo será por nieve.

Respecto a los datos que al menos hasta el cierre de esta edición había dejado Bruno, todo entraba dentro de la lógica de estas fechas. Las heladas no fueron ni generalizadas ni fuertes, y por ejemplo en La Póveda se quedaron en -1,1 grados de mínima aun estando cerca de Piqueras. En la capital la mínima se quedó en 2 grados sobre cero, si bien el dato se registró a las 14.00 horas, cuando en teoría el mercurio debería haberse ido al extremo contrario.

Respecto a las precipitaciones, en la zona norte hubo puntos que no rebasaron los cuatro litros por metros cuadrado. En la estación de Vinuesa–El Quintanarejo el dato ya era de 4,4 litros por metro cuadrado y la lluvia arreciaba, un dato sin duda importante dado que vierte directamente al embalse de la Cuerda del Pozo, la mayor reserva hídrica de la provincia. En El Burgo de Osma, al cierre de esta edición, ni siquiera se llegaba a un litro. En el Moncayo se superó por poco esa cifra y la capital, a pesar de un día muy húmedo, rebasaba escasamente los dos litros por metro cuadrado.

Para hoy, obviamente se desconoce la cifra de precipitación acumulada pero sí hay previsiones fiables sobre la temperatura. Como norma general no se llegará a las heladas salvo a partir de los 1.100-1.200 metros. Las máxima, eso sí, rondarán los seis grados, así que no conviene dejarse el abrigo.