Buen momento para las setas con la vista puesta en heladas y nieves

Los montes de la Comunidad vivieron la segunda quincena de octubre y durante esta semana las «condiciones propicias», con abundantes lluvias, para el desarrollo de las setas silvestres y ya se registra en algunas zonas productoras una «gran variedad» de especies micológicas. Incluso en las zonas con grandes masas de pino, como es el caso de Soria, la aparición de níscalos se ha animado bastante. Eso sí, toca mirar al cielo y al termómetro porque el final de la campaña puede acechar a la vuelta de la esquina.

El último parte micológico de Micocyl explica que a lo largo de esta semana se está iniciando en muchos montes de Castilla y León la fructificación de especies con interés socioeconómico como boletus, níscalos y setas de cardo.

A pesar de ello, los picos de mayor producción sobre todo para níscalos se espera que tengan lugar a lo largo de las próximas semanas, siempre y cuando las heladas y nevadas pronosticadas no sean muy copiosas y en cotas bajas. Además también debe darse el hecho de que no sean continuadas, lo que malograría este nuevo episodio de fructificaciones, informa Ical.

A lo largo de la semana pasada se pudo recolectar en los eriales de la mayor parte de la Comunidad cantidades importantes de setas de cardo, con rendimientos de recolección superiores a un kilo por hora en los puntos más productivos. En todas las provincias de Castilla y León se registraron «altas producciones» de esta especie, recolectándose con rendimientos «muy significativos».

El informe destaca que estos episodios de fructificación van a seguir desarrollándose a lo largo de la próxima semana, en la mayor parte de las áreas productoras, salvo en las zonas donde se desplome el termómetro y se sucedan temperaturas mínimas negativas.



Asimismo, tras dos semanas de estacionamiento en la producción de boletus, la recolección de esta especie «está remontando». Los datos registrados a lo largo de esta semana arrojan valores de producción superiores a cuatro kilos por hectárea, contabilizando numerosos ejemplares jóvenes de reciente fructificación y de una gran calidad, al no estar ninguno de ellos parasitados por los conocidos gusanitos, generalmente larvas de dípteros o pequeños escarabajos.

Las mayores producciones se están registrando en pinares de alta montaña, pero en las cotas bajas, a diferencia de las fructificaciones de esta especie que se dieron en las cotas más elevadas a lo largo del mes de septiembre y primeros de octubre pasados. De hecho en la provincia puede llegar otra oleada si el tiempo lo permite.

Así, en las provincias de Salamanca y de Zamora (en las zonas productoras de Aliste, Sanabria) esta semana ya se han podido recolectar los primeros ejemplares de Boletus edulis y Boletus pinicola, esperando picos de producción en las próximas semanas. En Soria y Burgos, se inicia esta semana un nuevo episodio de fructificaciones para esta especie, cuya duración y abundancia estará condicionada por las temperaturas mínimas. En las provincias de Segovia y Ávila la fructificación de esta especie después de las abundantes cantidades recolectadas a lo largo del mes de octubre se ha ralentizado, con producción en la actualidad, pero de mucha menor intensidad.

Los meses típicos para la recolección en la región de Lactarius deliciosus, el popular níscalo, son octubre y noviembre. Octubre no ha sido un mes demasiado productivo, con fructificaciones de esta especie en los pinares de alta montaña donde se produjeron las mayores precipitaciones. Sin embargo, las fructificaciones no se iniciaron en las grandes extensiones de pinares de llanura existentes en la Comunidad principalmente debido a la falta de humedad en suelo.

Estas masas principalmente de Pinus pinaster, que se extienden por casi todas las provincias de Castilla y León –siendo muy significativas en Valladolid, Segovia y Soria– están en estos momentos entrando en producción, ya que las condiciones de humedad y temperatura han sido las óptimas en durante las dos semanas pasadas.



Los datos registrados a lo largo de esta semana, en los inventarios de producción desarrollados en las parcelas de investigación situadas en masas de Pinus pinaster, muestran que se están iniciando las fructificaciones de Lactarius deliciosus con fructificación de nuevos ejemplares en muchas áreas de estas masas productoras.

Los rendimientos de recolección aún son bajos en la mayor parte de estas masas, no superándose la cantidad de medio kilo por hora y por tanto aún mejorables en términos de cantidad. A pesar de ello, los picos de mayor producción para esta especie se espera que tenga lugar a lo largo de las próximas semanas, siempre y cuando las heladas y nevadas pronosticadas para la próximas semanas no sean muy copiosas y no se acumulen en cotas bajas lo que malograría este nuevo episodio de fructificaciones.

De esta forma, la actualidad es positiva para la recolección de setas pero el futuro de la campaña, al menos en las especies comestibles más valoradas, depende de muchos factores. Si las heladas y nevadas son leves y discontinuas puede confirmarse una buena fructificación. Si el invierno se deja ver antes de hora, hasta aquí llegó.