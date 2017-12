Un buen puente turístico redondea el otoño del sector

El puente de la Constitución y la Inmaculada se ha dejado notar de forma positiva en el sector hostelero y hotelero. Sin los llenos de otras festividades anteriores, la afluencia se ha mantenido respecto a otros años y el balance en bueno entre los profesionales para redondear un otoño con un comportamiento bastante positivo para el sector.

La presidenta de la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur), Yolanda Santos, apuntó que estos días se están desarrollando «muy bien». Así nos lo decían las previsiones». No obstante la ocupación no está siendo homogénea, teniendo en cuenta que este año hay quien tiene hasta cinco días de fiesta consecutivos.

«Como el puente es muy largo, porque este año los festivos han caído en miércoles y viernes, algunos han aprovechado la primera parte, otros la segunda y otros toda». En el caso de la provincia la afluencia de visitantes se nota «sobre todo desde ayer (por el viernes hasta (hoy) domingo».

En algunos puntos la alegría es plena. Por ejemplo, la propia Santos constató de primera mano que «en Vinuesa están las casas rurales al 100%», abundando en la idea de que es uno de los destinos turísticos más demandados de toda la provincia. «En otros puntos tienen un poco menos. Las previsiones están en un 70%-80%», que aún así es un porcentaje interesante y más aún teniendo en cuenta las duras previsiones meteorológicas.

Estos datos dejan a «este puente más o menos como otros años», esto es, en positivo pero sin llegar a los llenos generalizados por ejemplo en determinadas fechas micológicas o festivas. «Viene gente, pero no es como en Semana Santa».

La clave hay que buscarla en una competencia que dista bastante del sol y la playa con los que hay que batirse el cobre en verano. «Es estas fechas solemos competir con el esquí. Tenemos el Punto de Nieve de Santa Inés, que está estupendo, pero hay otros turistas que han preferido irse a las estaciones más grandes. Como ya ha caído la primera nevada, hay quien ha preferido irse a esquiar».

En resumidas cuentas, se trata de «un puente tradicionalmente muy bueno en Soria pero que no lega al 100% en todos los establecimientos». A pesar de ello todo suma, y la sensación desde Asohtur es positiva... aunque siempre quede margen de crecimiento.

De hecho el puente actual permite continuar con unos datos que invitan a cierto optimismo. «Llevamos un otoño bueno por el turismo micológico, ha venido bastante gente. Este puente es el preludio de la Navidad» y ayuda a dar continuidad a una estación que en ocasiones (y sobre todo gracias al monte) se considera un nuevo agosto por parte del turismo rural.

Eso sí, para cerrar el año se espera un comportamiento algo más irregular. «En Navidad hay establecimientos que tienen tradición de abrir, y por ejemplo hay familias que sí alquilan las casas rurales. Otros sin embargo aprovechan para cerrar, para hacer una reformita o dar vacaciones al personal».

La encuesta presentada por Asohtur a finales de la pasada semana sobre ocupación en la provincia previó un 76% de habitaciones reservadas, esto es, tres de cada cuatro. El fechas anteriores como el puente del Pilar, a mediados de octubre, se alcanzaron cifras casi óptimas llegando al 96% de ocupación, 20 puntos más que en la actualidad. De hecho en aquella ocasión se logró duplicar por ejemplo el dato de Salamanca en materia de turismo rural siendo una provincia que en teoría ofrece un tipo de turismo de interior que podría competir con el de Soria. También en Todos los Santos (1 de noviembre) se superó el porcentaje actual, llegando al 90%.

No obstante en estas fechas el tirón de la micología ya no está presente y más tras una mala campaña; las estaciones de esquí ya ofertan otras alternativas de ocio; y las sucesivas alertas y avisos meteorológicos han recaído especialmente sobre provincias como Soria o Burgos, lo cual ha podido afectar tanto a las reservas como a su mantenimiento. No obstante, antes de los heterodoxos días navideños, las celebraciones de la Constitución y la Inmaculada han ayudado a cerrar el año con buen sabor de boca.