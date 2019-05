Los mataderos de la provincia redujeron el año pasado la cifra de sacrificios en un 19,02%, pasando de los 23.215 practicados en 2017 a los 18.797, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León, que evidencia una tendencia a la baja en los últimos ejercicios. En 2016 el número fue superior, de 24.918 concretamente, un año antes fueron 24.255 los sacrificios practicados, y 20.949 el anterior.

Con todo, el porcino sigue siendo la especie que registra mayor volumen, hasta un 88,7% del total de la actividad en los mataderos.

A lo largo del año pasado fueron 16.665 los sacrificios de ganado porcino, frente a 20.822 en 2017 y 21.618 el ejercicio anterior. Se corresponde exactamente con 142.078 animales sacrificados en los mataderos de la provincia. La diferencia de cifras se explica porque el número de sacrificios se realiza en unidades de ganado mayor (UGM), y en el caso del porcino los cerdos de cebo equivalen a 0,12 UGMy los lechones a 0,02 UGM.

Derivado de estos datos, la Junta de Castilla y León determina en su informe sobre la actividad inspectora en los mataderos que el número de animales sacrificados en mataderos de la provincia ha caído un 12,2%, contabilizando todas las especies. En conjunto, se sacrificó a 229.161 animales, la cifra más baja de los últimos años. La progresión lo evidencia con 279.107 contabilizados en 2012, pasando a 245.237 en 2013 y otros 240.150 en 2014. La tendencia se frenó ese año y comenzó un nuevo avance recuperándose la actividad hasta los 270.480 animales y los 278.129 de 2016, para quedarse en los 261.038 de 2017.

En general, todas las especies han visto reducidas las cifras en los mataderos. De la especie bovina se sacrificaron 805 animales, cuando en los años anteriores nunca había bajado del millar. Incluso se ha reducido la cifra a la mitad si se compara con los datos recogidos por la Consejería de Sanidad en 2014 cuando fueron 1.770 los ejemplares llevados al matadero, 1.956 un año después, 1.533 en 2016 y 1.388 en el año 2017.

En el caso el ganado ovino, la cifra se quedó en 20.547, exactamente la mitad que en 2014 cuando fueron 43.838. Un año más tarde incluso se registró un numero más alto, 47.611, descendiendo a 37.862 en 2016 y a sólo 24.314 en 2017.

La actividad en caprino en baja en Soria ya que se sacrificaron 815 el año pasado, según las últimas cifra recabadas por la Consejería de Sanidad en su informe sobre la actividad inspectora en los mataderos. El año anterior habían sido 947 y en previo 1.166, bajando a 920 en 2015 con 1.035 en 2014. En cuanto a la especie solípeda (caballos y asnos) la actividad en la provincia es testimonial pues sólo se produjeron diez sacrificios en matadero, aunque hace ahora cuatro años la cifra se multiplicaba por seis.

Entonces, en 2014, eran 66 los llevados al matadero, otros tantos en 2015 (67) bajando ya a 25 en 2016 para quedarse en 16 hace dos años.

La cifra de las aves de corral (incluye pollos de cebo, gallinas de puesta y otras aves como palomas, patos, etc) es la única que ha registrado un incremento en los últimos ejercicios ya que se alcanzó el dato de los 64.906 sacrificadas. La progresión ha sido siempre al alza. Desde los 42.647 de del año 2014, pasando por 47.667, otros 51.687 y ya en 2017 llegó a 56.627 aves de corran en los mataderos.

En Soria no existe actividad en los mataderos referente a la especie lagomorfos (conejos).

La actividad inspectora en los mataderos es una de las operaciones incluidas en el Plan Estadístico de Castilla y León 2018-2021 fruto de la colaboración con los mataderos de la comunidad, y cuyo objetivo es conocer el número de animales sacrificados y por tanto, sometidos a control e inspección veterinaria, desglosados por especie.

En este informe se ofrece información, sobre la actividad de los mataderos a las personas e instituciones interesadas en el conocimiento del sector, tales como Administración Sanitaria, empresas cárnicas, consumidores, etc, informa la Junta.