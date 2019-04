Cae el empleo en multinacionales a favor del sector agroalimentario

Las firmas multinacionales con sede en Soria emplearon en 2017 a 1.620 de los 28.421 trabajadores por cuenta ajena de la provincia, según los datos que ha publicado ‘Castilla y León económica’ en su resumen anual con las 5.000 mayores empresas por volumen de facturación, lo que refleja que apenas un 5,7% de los empleados por cuenta ajena tienen contrato con una de las cinco multinacionales que ya sólo quedan en la provincia. Un tejido industrial que está perdiendo fuerza en Soria a costa del sector agroalimentario, que ese mismo año ya contaba con 1.558 empleos.

Las cinco empresas con mayoría de capital internacional y con sedes por todo el mundo de las 217 mayores firmas ubicadas en Soria facturaron más de un millón de euros en 2017. Fueron Fico Mirrors, Huf España, Mubea Iberia, Sumiriko AVS Spain (antes Anvis Automotive Spain) y Plásticos ABC. Las cuatro primeras dedicadas a la actividad auxiliar de la automoción, lo que da una idea de la importancia del sector para el tejido industrial de la provincia. Pero lo que llama la atención es que casi la mitad de las 30 empresas que más facturan en Soria pertenecen al sector agroalimentario, que gana terreno año tras año y cuya generación de empleo ya se está equiparando a los puestos de trabajo que mantienen las multinacionales. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, la provincia está empezando a «aprovechar la segunda transformación de la agricultura y la ganadería, que a fin de cuentas crea más empleo que el propio sector primario». No obstante, destacó que «las multinacionales a su vez son motoras de otras empresas a las que subcontratan servicios», de modo que en ese sentido «también generan puestos de trabajo indirectos».

A este respecto, el secretario provincial de CC. OO. en Soria, Javier Moreno, cree que la fórmula que tienen las grandes empresas de externalizar servicios es «aumentar la precariedad laboral», ya que «las condiciones de esos trabajadores se empeoran porque no se sujetan a los convenios de las multinacionales sino a los de las propias firmas de servicios».

Santamaría además añadió que «hay que estar pendientes en el sector del automóvil con los cambios que está sufriendo» porque quizás las empresas ubicadas en Soria auxiliares de este sector «pueden aprovechar la situación para posicionarse en los vehículos eléctricos de cara a asumir nuevos contratos».

En total, y según los datos de 2017, Fico Mirrors -en segundo lugar por volumen de negocio en la provincia con 111 millones de euros facturados (por detrás de la cooperativa soriana Copiso, con unas ventas de 226,11 millones de euros)- ocupaba a 745 empleados, de modo que aglutina a casi la mitad de los trabajadores de las multinacionales. Huf España, en tercer lugar por facturación, empleó a 372 trabajadores; Mubea Iberia, a 127; Sumiriko AVS Spain, a 139, y Plásticos ABC Spain, a 237.

Antes de nada cabe mencionar que las empresas aparecen ordenadas según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil y publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), si bien casi todas corresponden a 2017. Este ranking de las mayores empresas de la Comunidad lo publica ‘Castilla y León Económica’ desde hace ya más de dos décadas, si bien en el listado de las 5.000 mayores, de las que hay 217 en la provincia de Soria, figuran algunas firmas que estaban operativas en 2016 pero que en 2017 presentaron concurso de acreedores. O el ERE de Fico de este año y que afecta a toda la plantilla por circunstancias de la producción.

El sector agropecuario, la ganadería y la industria cárnica es la que está ganando terreno en contratación. Soria Natural con 600 puestos de trabajo lidera el ranking, seguida de Aleia Roses, que en 2017 aparece en el tejido industrial con 350 empleos. Industrias Cárnicas Villar contaba ese año con 216 empleos, Copiso con 170, y Embutidos La Hoguera, 94. Pero también mantienen empleo Cañada Real, con 35 puestos de trabajo, Adolfo Martínez, con 23, General de Piensos de Soria, con otros 20, Feliciano Sanz Lallana, 20, Cereales Romera otros 20, o Félix Beltrán, 10.

Moreno destacó que en la provincia la transformación agroalimentaria está teniendo auge, pero «ahora el reto es mejorar sus condiciones laborales, dado que precisamente es un sector de los más precarios».

Entre las cinco facturaron en esa anualidad 283,62 millones de euros: Fico Mirrors, 111; Huf España, 77,54; Mubea Iberia, 38,67; Sumiriko AVS Spain, 37,81 y Plásticos ABC, 18,61 millones de euros. Todas ellas están entre las 350 ‘primeras’ empresas de Castilla y León de acuerdo con su facturación, si bien Fico Mirrors sale de entre las 50 más importantes, ocupando el puesto 53. Huf España sube al puesto 84, mientras que Mubea Iberia ocupa el 170 y Sumiriko AVS Spain tiene el número 175 y Plásticos ABC, el 361. El sector de la automoción sí demuestra que ‘tira’ entre las filiales, ya que entre las cuatro que se dedican a la actividad de piezas para la automoción suman más de 265 millones de euros en facturación, es decir, supone casi el 95%.

No obstante, y pese a su volumen de ventas, el empleo generado apenas suponía entonces un 5,7% del total de puestos de trabajo por cuenta ajena, 28.421 afiliados al Régimen General según la media de 2017. La cifra se reduce aún más si se tienen en cuenta todos los afiliados a la Seguridad Social al cierre de 2017, 37.626 trabajadores, de modo que los empleados en multinacionales sólo se sitúan en un 4,3%.

Llama la atención que sólo dos de estas empresas con mayoría de capital internacional están consideradas grandes empresas, es decir, que poseen una facturación superior a los 50 millones de euros. Son Fico Mirrors y Huf España, mientras que hay otras cuatro con capital local: Copiso, Icpor Soria, Industrias Cárnicas Villar y Molinero Logística, las tres primeras precisamente del sector agropecuario. En toda la Comunidad de Castilla y León hay 135 consideradas grandes empresas del total de 5.000.