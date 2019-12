Cae la recaudación tributaria un 4% hasta noviembre, con 158 millones

Hasta el mes de noviembre los sorianos han pagado 158 millones de euros al Estado por sus impuestos de IRPF, sociedades, de no residentes, IVA y especiales, principalmente, frente a los 164,4 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 4%, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al mes de noviembre. Además, el año pasado fue la mejor cifra de los últimos diez años y el doble de lo recaudado en 2009, que fueron 80,5 millones de euros. A su vez, el de 2009 resultó el peor dato acumulado de enero a noviembre, pero ya se recuperó en 2010, con 131,6 millones que se incrementaron a 137,9 al año siguiente. Volvió a subir en 2012, con 142,1 millones de euros para luego descender en 2013 hasta los 135,5 millones y 137,9 millones en 2014. Nueva caída en 2015, con 134,9 millones, y un repunte al año siguiente hasta los 144,2 millones, para alcanzar en el acumulado de 2017 la cifra de 154,4 millones de euros.



El Estado ha ingresado en la provincia en noviembre 8,08 millones de euros por los impuestos de IRPF, sociedades, de no residentes, IVA y especiales, principalmente, frente a los 8,193 millones del mismo mes del año anterior, lo que supone un descenso en la recaudación del 1,3%, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al mes de noviembre. No obstante, la cifra sigue siendo superior a los ingresos de noviembre de 2017, cuando se obtuvieron 7,27 millones de euros. En el caso del IRPF los sorianos pagaron 7,397 millones de euros a las arcas estatales, un 4,2% menos que en noviembre de 2018, cuando tuvieron que abonar 7,720 millones de euros. Los ingresos referidos al impuesto de sociedades fueron en negativo, 1,840 millones de euros, pero mucho mejor que en noviembre de 2018, con un negativo de 2,548 millones, y por el impuesto de la renta de los no residentes (IRNR) se recabaron 18.000 euros. Lo cierto es que noviembre no es muy significativo en la marcha del impuesto porque apenas hay ingresos y se realizan devoluciones de la declaración anual del ejercicio anterior. Se mantienen los principales elementos que han impulsado la recaudación durante todo el año, cuatro por orden de importancia: las retenciones sobre rendimientos del trabajo, los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, los ingresos por el IVA y los buenos resultados de las declaraciones anuales en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades. Así, el capítulo uno cierra con 6,409 millones de euros, un 2,4% menos que en noviembre de 2018, con unos resultados de 6,565 millones de euros.



Sin embargo, la recaudación por IVA fue de casi el doble que el mismo mes del año anterior, con 2,166 millones de euros, propiciado por el aumento del gasto, frente a los 1,513 millones obtenidos por el IVA, lo que permite dejar el capítulo dos en 1,577 millones de euros, pese a los ingresos en negativo por los impuestos especiales, -594.000 euros. En el capítulo tres de tasas y otros ingresos la Agencia Tributaria obtuvo 97.000 euros, un 30,7% menos que en noviembre de 2018. Estos 8,083 millones de euros que han pagado los sorianos por sus impuestos durante el mes de noviembre supone apenas un 366% de toda la recaudación regional, 220,5 millones de euros. Cabe destacar que en el conjunto de Castilla y León los ingresos tributarios han crecido un 0,1% con respecto al mes de noviembre de 2018. En el conjunto de España se han recaudado 14.742 millones de euros, un 12,4% más que en el mismo mes del año pasado, con 13.118 millones de recaudación.



Por impuestos, la recaudación del IVA desde enero a noviembre ha mermado un 5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Los informes mensuales de la Agencia Tributaria permiten comprobar que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha obtenido en lo que va de año la cifra de 68,38 millones de euros de IVA frente a los 71,96 millones de ese mismo periodo un año antes. Esto implica que un 40% de lo que ha recaudado el Estado en tributos en la provincia se corresponde con los pagos por el IVA.



En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) de enero a noviembre resulta un acumulado de 71,24 millones, que supone un 1,5% más que el mismo periodo del año pasado. Es el único tributo de las arcas estatales cuya recaudación ha experimentado un crecimiento en el acumulado de este año con respecto a 2018, junto con el de sociedades, que ha experimentado un aumento del 7,3% este año con respecto al mismo periodo del año pasado, dado que hasta noviembre se han recaudado 17,386 millones de euros frente a los 16,19 millones que dejó los once primeros meses de 2018. Además, los ingresos por este impuesto siguen estando muy por debajo de las cifras de 2008, cuando el acumulado de noviembre se elevó a 31,4 millones de euros, es decir, un 50% menos, reflejo de la situación que han experimentado las empresas desde entonces, año que se considera inicio de la crisis a nivel nacional.

En cuanto a la recaudación del impuesto de la renta de los no residentes, IRNR, en la provincia se obtuvieron hasta noviembre 251.000 euros frente a los 298.000 euros de los once primeros meses de 2018, lo que hace que en el primer capítulo, el que engloba IRPF, impuesto de sociedades y el IRNR, fueran ingresados en la Agencia Tributaria 90,927 millones de euros, un 1,4% menos que en el año precedente, 92,2 millones de euros.



En el capítulo dos que contempla la Agencia, es decir, tanto el IVA como los impuestos especiales y tráfico exterior, la cifra se elevó a 65,815 millones de euros, frente a los 71 millones, es decir, un 7,4% menos. De impuestos especiales la recaudación fue negativa, -2,69 millones (el año pasado el acumulado fue también en negativo con 1,17 millones).



El capítulo tres, el correspondiente a tasas y otros ingresos, supuso en la provincia una recaudación de 1,296 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,8%, dado que de enero a noviembre de 2018 el Estado obtuvo 1,333 millones de euros.



Aún así, la recaudación tributaria en la provincia en estos años ha pasado de los 117,2 millones de euros de enero a noviembre de 2008 a los 158 millones de euros del mismo periodo de este año, lo que implica un crecimiento del 34%, tal y como reflejan las estadísticas de la Agencia Estatal.