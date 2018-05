Caen un 43% los beneficiarios del Banco de Alimentos desde 2014

La pobreza se ha reducido en Soria en el primer cuatrimestre un 3,2%, un dato que aunque pequeño es un claro indicador de que la situación está mejorando en la provincia, según explicó el presidente del Banco de Alimentos de Soria, Ángel Crespo. Más aún si se tiene en cuenta que durante el año pasado descendió otro 3,4%. Así, en la actualidad esta organización sin ánimo de lucro atiende a 3.100 personas en todo el territorio provincial, destacó Crespo, quien recordó que hace cuatro años llegó a ayudar a 5.400 personas, lo que supone que ha bajado un 43% el número de desfavorecidos a los que ha repartido alimentos en Soria.



No obstante, explicó que esta situación está mejorando porque muchos inmigrantes han retornado a sus países de origen al no encontrar trabajo y ver agotadas sus prestaciones y ayudas, aunque también ha influido que están descendiendo las cifras del paro. Es más, a este respecto quiso señalar que hay muchos que aunque tienen empleo no ven mejorada su situación, pero ya dejan de tener la condición de desfavorecidos, de modo que el Banco de Alimentos deja de entregarles productos.



También reconoció que en la actualidad la organización lleva mucho más control de los beneficiarios que al principio gracias a los trabajadores sociales que realizan un estudio de los desfavorecidos, de modo que el número de personas atendidas se ha visto minimizado por esta tercera causa. Insistió en que el Banco de Alimentos no elimina el hambre pero sí contribuye a paliarlo, y en este sentido manifestó que su mayor deseo sería que se pudiera disolver la organización por la ausencia de pobreza en Soria.



Por ese motivo, cree que todas las campañas son bien recibidas y así valoró la colaboración con el Virrey Palafox de El Burgo de Osma durante las jornadas de la matanza de la Cerdo experiencia. Desde el 14 de enero al 16 de abril el Banco de Alimentos dispuso unas urnas para que los comensales de las jornadas pudieran aportar sus donaciones. Y se han conseguido 616 euros con los que se comprarán productos no perecederos para que los distribuya la organización. Pero es que además, el Virrey Palafox hizo ayer entrega de media tonelada de alimentos, a partir de donaciones de colaboradores, clientes y proveedores, tal y como explicó Beatriz Martínez, consejera delegada del establecimiento hostelero. «Hemos superado la tonelada de alimentos y esperamos seguir trabajando con nuestros proveedores y clientes para poder repetir esta misma cantidad en junio o julio», añadió. Una donación que se ha traducido en 250 kilos de alubias de la empresa Vega Ucero, 100 kilos de arroz, 100 kilos de azúcar y 12 kilos de conservas que se corresponden en un centenar de latas.



Beatriz Martínez cree que ha sido una campaña satisfactoria, pese a que el mal tiempo de este invierno no ha acompañado para poder alcanzar el número de comensales del año pasado, pero juega a favor de los clientes que han disfrutado de unas jornadas gastronómicas y al mismo tiempo han pensado en la gente que no se lo puede permitir, y les han ayudado con sus donaciones, y manifestó el interés del Virrey Palafox de repetir la experiencia el año que viene.



También Ángel Crespo ofreció los resultados de la campaña con Vodafone, otros 210 euros por los mensajes de sms con la compañía telefónica. «Gracias a esto un total de 180 personas han puesto su mensaje con la palabra ‘alimentar’», añadió.



En los cuatro primeros meses del año el Banco de Alimentos ha recogido 66.000 kilos, de modo que de seguir en esta tónica podría acabar el año en los 210.000 kilos, una cifra que está dentro de la media esperada, ligeramente por debajo del año pasado, con 215.000 kilos. Pero ha entregado ya 75.000 kilos, sumando 9.000 kilos de excedentes de la Gran Recogida de 2017. «El año pasado repartimos 230.000 kilos y con estos datos podríamos acabar el año con 225.000 kilos entregados», vaticinó Crespo. De este modo, atiende de media con 92 kilos por persona y año, ligeramente por debajo de la media de la Federación de Bancos de Alimentos, que se sitúa en los 98 kilos, más próxima a la recomendación mínima de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera que una persona debe consumir 115 kilos para alimentarse.