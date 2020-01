La caída del residuo deja ver la ralentización del sector industrial

La planta de gestión de residuos de construcción e industriales ubicada en Golmayo trató el pasado año un total de 50.000 toneladas de restos de las dos actividades, una cifra muy parecida a la obtenida al cierre de 2018 pero que detecta una tendencia a la baja en la industria en el último semestre. Quizá nada alarmante con una cuantificación a la baja del 2% pero que sí hace ponerse en alerta sobre todo ante los globos sonda de una posible recesión.

La actividad industrial de la provincia dejó unas 5.000 toneladas de residuo no contaminante en la planta de Golmayo, «un pelín a la baja», reconoce el gerente de la empresa Gestión de Residuos Soria, Luis Miguel Beltrán, quien ha ido comprobando cómo la tendencia es a la baja, «lo que no es bueno», asegura, ni para la economía en general ni para la generación de residuos en particular.

El sector no es el que más restos genera, ampliamente superado por la construcción, pero entre embalajes, plásticos, madera o cartón la actividad queda reflejada. Un material que la planta también recicla y que devuelve al ciclo en diferentes estados, hasta conseguir que el 72 por ciento de lo tratado sea valorizado de nuevo.

Un porcentaje que sube hasta el 87 por ciento en el caso de los restos de construcción, principalmente en lo que se refiere al árido reciclado, que igualmente permite tomar el pulso a la marcha del sector, junto con las cantidades de residuos que llegan a la planta.

A lo largo de 2019 fueron 45.000 toneladas, en la línea de lo gestionado un año antes, lo que pone de manifiesto que la actividad de la construcción se ha estabilizado en la provincia, después de los años de vacas flacas de la crisis económica. «La construcción se ha despertado», indica Beltrán, pero sobre todo la pública, para empezar porque «los ayuntamientos están gastando más», una obra que ha reactivado el sector y que además cumple con las exigencias de gestión y de respeto a la ley y al medio ambiente.

Con todo, el principal revulsivo del año fue la obra de reforma y ampliación del Hospital Santa Bárbara y lo seguirá siendo al menos este 2020 dado que el nuevo edificio que contempla el proyecto está en pleno proceso de ejecución. «Toda la demolición y la obra ha hecho aumentar el residuo», puntualiza el gerente de la empresa que gestiona la planta de Golmayo, «tapando» lo que puede ser una menor actividad de la construcción privada. En el caso de las obras de la Autovía del Duero, Beltrán indica que las empresas tienen sus propias estructuras in situ y se encargan ellas mimas del machaqueo y la selección de los materiales para reutilizarlos en la ejecución.

Además, la actividad se espera que se incremente en primavera con la reactivación en el buen tiempo, sobre todo en construcción. «La economía es un estado de ánimo», comenta, a tenor de la experiencia de los años anteriores.

El balance final es positivo para la planta de residuos de construcción e industriales de Golmayo por cuanto salvo pequeños altibajos pervive la estabilidad. También propiciada por la concienciación de los generadores del recurso, cada vez más alta, que hace que el porcentaje de lo que no se lleva a reciclar se estime en pequeñas cantidades. «No se ven grandes aberraciones», afirma, con lo que se van dejando atrás las imágenes de vertederos ilegales en las cunetas de los caminos.

«La labor de la Administración está siendo muy importante y si el control y la vigilancia sigue como hasta ahora no perderemos lo ganado», augura. De hecho, señala que la provincia de Soria «se puede poner como ejemplo» en la gestión de residuos, tanto dentro como fuera de la comunidad autónoma.

El crecimiento del residuo dependerá de que lleguen nuevas industrias a la provincia y podría haber inversionistas interesados, apunta Beltrán según las impresiones del sector, por que por otro lado la tendencia a la inversión de los de casa «no se ve con ganas», apunta.