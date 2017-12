Caja Rural entrega el coche a su Súper Socia y plantea más acciones

El Club del Socio de Caja Rural de Soria entregó ayer el coche que sorteaba entre sus miembros dentro de la promoción del Súper Socio. La agraciada fue Sonia Martín de Pablo, quien recogió su flamante Ford Ka+ con «mucha alegría porque recibir algo que no esperaba... Siempre se mantiene la ilusión pero no sabes realmente que te va a tocar. De no tener a que te toque un coche, que además es muy bonito y está muy bien, fenomenal».

La agraciada, acompañada de sus hijos, ya tenía en un vehículo familiar «así que este nos va a venir muy bien». El coche, de hecho, hará honor a Caja Rural recorriendo buena parte de la provincia. «Me considero también agredeña pero ser, soy de Bayubas de Abajo. Hoy nos vamos con el coche a Bayubas a que lo vean allí y el lunes ya iremos a Ágreda».

Por su parte el director general de Caja Rural, Domingo Barca, explicó que «hace un año pusimos en marcha el Club del Socio y una serie de iniciativas que lo que queríamos era distinguir al socio del cliente normal. Esas iniciativas fueron crear una página web donde puedes acceder y comprar todo tipo de bienes, de vacaciones a restauración, con unos descuentos importantes y unas bonificaciones».

Posteriormente «hicimos un sorteo de 180 regalos para abonar en la tarjeta de socio de 125 euros; hemos hecho promociones del mes del socio; y el colofón ha sido la entrega del coche al socio que en este caso ha sido Sonia. Nos alegramos mucho por ella y por su familia y que lo disfruten por mucho tiempo».

Además, anunció nuevas ventajas. «El Club del Socio sigue vivo. Seguiremos haciendo acciones incluso a final de año y en 2018 con el sano objetivo de conseguir los 50.000 socios que nos hemos propuesto para el año 2019. Llevamos ya 35.197, el dato último a 30 de noviembre». En la actualidad «está la campaña de compras de Navidad, donde el cliente puede fraccionar las compras sin coste alguno de tipo de interés. Haremos una de rebajas y estamos pensando en algo para el día del Madrid contra el Numancia» que se debe perfilar.