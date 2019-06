El calor ya condiciona la cosecha, que empieza a sufrir la falta de agua

Los agricultores sorianos están terminando estos días con la siembra del girasol y lo han hecho en unas «condiciones óptimas» para la pipa, ya que los suelos estaban con la humedad necesaria y las temperaturas han sido favorables. No obstante, ya miran al cielo para ver cómo termina de crecer, dado que las situaciones de una comarca a otra de la provincia no van a ser iguales. «Veremos cómo termina porque dependiendo de la zona cambian las condiciones». A este respecto, se refiere el técnico de UPA Soria, Pablo Ayllón, en relación con las posibles tormentas registradas o las heladas de los últimos días que ha vivido el campo. Pero, cree que previsiblemente se terminará de sembrar girasol estos días. En toda la provincia unas 41.600 hectáreas según las previsiones de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta en su último avance de superficies del pasado 15 de mayo, el tercer cultivo por volumen de superficie, por detrás del trigo y la cebada. Para los responsables de las organizaciones agrarias en la provincia los próximos días «son claves y más aún si las temperaturas son altas porque se hace más necesaria aún la lluvia». Así lo ratificó el gerente de Asaja Soria, Juan Francisco Barcones.



Ayllón reconoció que la sementera ha ido bien porque se han podido aprovechar las últimas heladas, pero «lo que hace falta es que vuelva a llover». Señaló que «lo normal a estas alturas es que nazca bien pero el cereal es crucial». Y es que los próximos diez días son esenciales para ver cómo nace el girasol, pero también para los cultivos herbáceos. Porque el campo está empezando a sufrir la falta de precipitaciones, ya que en algunas zonas no ha llovido desde hace semanas. «Si no viene agua en breve las perspectivas son malas. Lo malo es que el cierzo de estos últimos días ha secado mucho a la planta, algo que es malísimo para el campo a estas alturas», vaticinó Pablo Ayllón. «Estamos en una situación muy delicada, porque si no llueve las previsiones de cosecha bajarán. Ahora lo que preocupa es que haya precipitaciones y agua y que las temperaturas sean suaves. Estamos ante un momento muy crítico porque si no llueve la cosecha se verá reducida significativamente», añadió.



El gerente de Asaja Soria, Juan Francisco Barcones, recordó que en Castilla y León el campo ya venía mal para cuando llovió, pero «en la provincia llegó tarde pero a tiempo». Reconoció que «pilló cuando ya estábamos contra la pared, y no alcanzó a todas las zonas, porque de hecho ya hay algunos puntos con problemas severos de una sequía ya inminente».



A este respecto, aseguró que «depende de la suerte que haya habido el cultivo aguantará». Pero «si no hay precipitaciones en los próximos siete u ocho días» vaticina una mala temporada: «Tendremos una situación muy grave porque la cosecha está todavía sin hacer. Podemos pasar de 100 a cero en estos días. Amén de otros problemas como las heladas, que probablemente hayan dejado daños en algunas zonas, y del calor que se prevé estos días, porque supone un golpe de estrés muy fuerte para la planta que no le vienen nada bien». Por ese motivo, llamó a la prudencia: «Nos lo jugamos todo estos días. Hay zonas que ya se la han jugado y las tormentas son muy caprichosas». De hecho, adelantó que a nivel regional se ha pedido una mesa de la sequía en Castilla y León.



Estos días los técnicos de Asaja Soria estuvieron sembrando diferentes variedades de girasol en sus campos de ensayo en Almazán. Para José Ignacio Marcos, de Asaja Almazán, la sementera se ha podido realizar en la provincia «bien en general» porque se han aprovechado las últimas lluvias.

Cabe recordar que en los últimos quince años la superficie sembrada de girasol se ha incrementado casi un 35%, pasando de las 33.500 hectáreas en 2002 a las 41.600 de esta temporada, según las previsiones de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta.



Pero aseguró que «ahora hace falta más agua», no sólo para el girasol, porque lo normal es que ahora nazca bien, sino para el cereal: «Sin previsiones de precipitaciones a la vista y con altas temperaturas, las perspectivas no son muy favorables en estos momentos».