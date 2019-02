La Cámara apunta a la inmigración como «única vía» para conseguir mano de obra

«Las principales empresas de la provincia se van a encontrar en los próximos tres años con problemas para contratar mano de obra no cualificada y eso es una consecuencia directa de la despoblación». El presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, apuntaba a la atracción de personal como «una única solución», y poniendo el foco en la inmigración procedente de países del Este de Europa para sectores como el metal o a Sudamérica para cubrir la demanda en servicio y hostelería o cuidado de mayores, «por el idioma». A su juicio, es «la única alternativa que tiene Soria, atendiendo a que «la población sólo se desplaza para mejorar su calidad de vida», y «siendo realistas», no se van a venir de provincias como Madrid, Valencia o Barcelona «con mayores oportunidades». Es la principal conclusión del estudio que ha realizado la entidad cameral con las 50 empresas que más facturan y que más empleo generan en la provincia, con «cerca de 2.000 millones de euros y 7.571 puestos de trabajo», añadió Santamaría. «Queríamos coger su pulso», como ya comprometió en su programa electoral. «Se trataba de determinar y cuantificar la envergadura del problema de la despoblación y conocer si está generando ya una carencia real de recursos humanos que afecta a su vez a la competitividad de la economía soriana».



Pero también aboga por ajustar el precio del alquiler a los sueldos de la provincia; poner en marcha una campaña de marketing de Soria en positivo; atraer a familias enteras procedentes de territorios de España con cifras de desempleo elevadas y también de fuera de España y potenciar el regreso de sorianos que han emigrado, «siempre de la mano de las administraciones públicas».



El informe sobre ‘Necesidades de personal 2019-2021 y atracción de recursos humanos a Soria’ ha consistido en 46 entrevistas a las principales 50 empresas de Soria (algunas forman parte del mismo grupo), cuyas encuestas se han llevado a cabo de forma presencial por personal de la propia Cámara de Comercio a los directores generales o a los responsables de recursos humanos de las firmas. «Sobre todo hemos querido contar con las opiniones de las empresas respecto a la problemática de la carencia de recursos humanos y extraer las soluciones que éstas proponen», añadió Santamaría. Y es que estas empresas han manifestado su intención de realizar inversiones en los próximos tres años y generar con ello empleo. «Esto demuestra que el tejido industrial en Soria está vivo porque el 75,6% de las empresas prevé invertir y dos de cada tres creará empleo».



«De hecho, 27 firmas prevé invertir 201,76 millones de euros, cantidad a la que habría que añadir la de otras ocho que no la han cuantificado», indicó la directora general de la Cámara, Nuria Sánchez, de modo que podría elevarse hasta los 210 millones. Además, casi uno de cada tres euros de la inversión prevista, 63,66 millones, se llevará a cabo en el sector agrícola, ganadero y agroalimentario. Los sectores de la madera, el mueble, papel y cartón tienen previsto invertir 43 millones de euros, un 21,31% del total. Los sectores siderometalúrgico, energía, farmacéutico, reciclaje y otras industrias manufactureras invertirán 73,5 millones de euros, un 36,43% de la inversión prevista, y el sector de la automoción tiene intención de inyectar 21,6 millones de euros, un 10,71% del total.



Con estos datos generarán 1.657 empleos, de los cuales 910 serán estables. No obstante, el 70% de las empresas ha manifestado que tendrá problemas para contratar. «La gran mayoría tiene dificultades para contar con mano de obra cualificada porque Soria no dispone de todo el personal que las empresas necesitan y recurren a cubrir los puestos de trabajo a otras provincias, pero la falta de arraigo les lleva a que en el plazo medio de dos años este personal termina abandonando el puesto de trabajo una vez ha hecho currículo y regresa a su lugar de origen», lamentó Sánchez. Y en sus previsiones a tres años, «el 59% de las firmas necesitará personal de mantenimiento para cubrir 95 puestos de trabajo».



Lo «preocupante», según la directora de la Cámara, es que «con el estudio se ha comprobado que a partir de ahora también van a tener dificultades para encontrar mano de obra no cualificada, algo que no ocurría desde hace más de 15 años». De hecho, aseguró que «hay numerosas empresas que ya nos han trasladado que el problema de la despoblación ya se nota y que comienzan a tener dificultades también para la contratación de empleados no cualificados».



Y es que la previsión de creación de empleo de estas empresas está cuantificada en 1.657 puestos de trabajo, de los que 910 serán de carácter estable y 747 «temporeros o eventuales». De hecho, el estudio refleja que la plantilla de 31 de las firmas más importantes se incrementará un 12% en los próximos tres años. «Otras 13 mantendrán estable su plantilla y sólo una disminuirá previsiblemente su número de empleos», añadió Nuria Sánchez.



Por su parte, Esther Roncero, responsable de formación y empleo de la Cámara, se refirió a la tipología de la contratación de este personal. «El 93% de las compañías optan por la contratación estable o por la contratación eventual y posterior conversión a indefinido, siendo solo el 7% las interesadas en realizar contratos temporales». Y por número de empleos, prevén que más de la tercera parte del personal contratado lo sea a través de un contrato temporal con opciones de conversión a indefinido. En otro 19% de los casos se prevén contratos indefinidos directamente y el 45% restante de los puestos se cubrirán con temporeros».



Además, destacó que «para casi un 80% de las empresas la edad es indiferente a la hora de contratar trabajadores. Sólo un 15% de las personas a contratar se demandarán con una edad inferior a los 35 años. Y el 5% restante manifiesta preferir a personas por encima de los 35 años».

No obstante, las empresas han ratificado con un 97,83% una total preferencia por «personal residente en Soria o que tengan alguna vinculación con la provincia por su aptitud y por su arraigo, porque ofrece estabilidad».