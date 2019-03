La Cámara liderará un plan para atraer mano de obra a la provincia

La Cámara de Comercio e Industria de Soria quiere buscar soluciones a la falta de mano de obra de la que adolecen las empresas de la provincia y que constatan que está frenando su competitividad. Un problema provocado por la propia despoblación y que la entidad cameral quiere no sólo revertir, sino además, cubrir las necesidades que ha planteado el tejido industrial de la provincia, que prevé requerir en tres años unos 2.000 empleos, tanto para puestos cualificados como no cualificados. Y así lo hizo llegar ayer a todo el empresariado que asistió al desayuno de trabajo que se celebró en el Parador Antonio Machado de Soria, y que contó también con la participación activa de las instituciones a las que la Cámara pretende implicar. «La pirámide invertida de la población, los cambios sociales y la emigración de jóvenes perjudican a las empresas sorianas que no encuentran trabajadores, porque se van a grandes ciudades como Madrid, que absorbe toda la mano de obra», indicó el presidente de la entidad cameral, Alberto Santamaría.

Por eso, liderará un plan para que tanto Gobierno central como la Junta de Castilla y León promuevan la llegada de trabajadores de otras provincias o incluso de inmigrantes para cubrir las necesidades de mano de obra de las empresas sorianas y que éstas puedan seguir produciendo y operando en el mercado. Y es que la falta de trabajadores en las empresas sorianas está repercutiendo en su competitividad y crecimiento, de modo que la Cámara ha recogido el testigo para aportar soluciones al respecto durante los próximos cuatro años, como así lo manifestó en su programa electoral.

Lo hace a partir de un estudio que elaboró con sus propios técnicos con las 50 empresas que más facturan y que más empleo generan en la provincia, con «cerca de 2.000 millones de euros y 7.571 puestos de trabajo, el 80% del PIB de nuestra provincia», añadió Santamaría. «Creemos que a través de órdenes y de la legislación se deben de buscar fórmulas para paliar esta situación. En Soria tenemos un 4% de paro y existen problemas, incluso, en los geriátricos para cubrir las plazas de técnicos asistenciales», argumentó.

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Soria, entidad colaboradora en el acto, Carlos Martínez, recordó que ya hace 20 años, cuando constituyó su empresa de embutidos, el problema ya se detectaba en la zona de San Pedro Manrique.

El desayuno de trabajo de la Cámara atrajo a más de 120 personas vinculadas con el tejido empresarial de la provincia hasta el Parador Antonio Machado de Soria, donde participaron la jefa de área de contratación colectiva de la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Arantxa Herrero; el jefe de la dependencia de Trabajo e Inmigración de Soria, Pedro Ortega y la jefa del Servicio de Intermediación, Orientación y Ocupación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Irene Muñoz, quienes ofrecieron las principales posibilidades que hay para impulsar la contratación en origen de empleados extranjeros.

«Primero estamos obligados a publicar la oferta en la provincia, y si no, hay que hacerla extensiva a la Comunidad Autónoma. Luego ya a nivel nacional e, incluso, si no se cubre, se plantea en la Unión Europea», indicó Irene Muñoz.

Fernando Montaño, responsable de recursos humanos de Cyndea Pharma y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, abogó por ajustar las necesidades de las empresas con la formación de los demandantes de empleo. También cree que es necesario intentar vender Soria como una zona atractiva para otros territorios. «Que el frío no sea un motivo para no vivir ni trabajar en Soria. En Alemania hace más frío y hay gran tejido industrial».

El sindicato CC.OO. estuvo representado en el desayuno de trabajo de la Cámara por su secretario provincial, Javier Moreno, y por la secretaría de Organización, Finanzas y Formación, Isolda Morales. Moreno apostó por dar unas buenas condiciones laborales, salariales y estabilidad a los trabajadores con contrataciones indefinidas para asentar y atraer población, sobre todo para contar con población activa de cara al futuro.

Asimismo, señaló que abrir el cupo a la llegada de un mayor número de inmigrantes a Soria no es la solución a todo, ya que el sindicato apuesta porque los parados de la provincia sean los primeros en encontrar empleo en su tierra. «Se debe de analizar por qué los parados de Soria no quieren emplearse en los trabajos que se ofertan. Por qué hay demandantes en esos sectors y no aceptan esas ofertas», advirtió. También cree que hay un factor importante que tiene que ver con la formación.

Entre los asistentes al desayuno empresarial también estuvo la responsable del área de Recursos Humanos y Prevención de Cartonajes Izquierdo, Pilar Fernández, quien confirmó que la empresa tarda ahora más en encontrar trabajadores que hace un año, sobre todo en según qué posiciones y puestos más cualificados, lo que provoca que los procesos de selección se ralenticen, aunque todavía no ha repercutido en la plantilla.

En estos momentos cuenta con 115 empleados, y recientemente acaba de incorporar a otros dos, pero en los próximos dos años, Hernández señaló que prevé incrementar la plantilla en un 10%.

A su juicio, los nuevos empleados deben arraigarse a la provincia, ya que el problema de la llegada de personas sin raíces a Soria soluciona el problema «a corto plazo», pero finalmente estas personas acaban buscando otro empleo en lugares más atractivos y trasladándose en un futuro. «Buscar fuera es más complicado porque a la larga si no tienen arraigo en la provincia se terminan marchando». A su juicio, los incentivos económicos son una opción inicial, pero por mucho que le ofrezcas, al final no se quedan».