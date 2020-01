El cambio climático pone en jaque a la trufa negra de Soria

Un estudio encabezado por el profesor de la Universidad de Cambridge, el doctor Ulf Büntgen, y en el que han participado los sorianos Fernando Martínez Peña, director del Instituto Europeo de Micología (EMI en sus siglas en inglés), y Joaquín Latorre, también del EMI, constata la clara dependencia de la producción trufera de invierno con la precipitación en verano en Francia, España e Italia, tras analizar un histórico de 49 años de datos de producción trufera en los tres países. Datos recopilados por las asociaciones de truficultores integradas en el Grupo Europeo Trufa y Truficultura (GETT) que se han combinado con bases de datos de precipitación y temperatura de alta resolución a escala Europea. Además, demuestra la relación inversa entre la producción de la trufa de invierno y la precipitación en octubre y noviembre, lo que indica que los otoños más húmedos y más fríos afectan negativamente la campaña posterior de trufas. Una parte de esta reflexión se ha publicado recientemente por estos autores vinculados al Instituto Europeo de Micología en una revista científica internacional de alto factor de impacto llamada Environmental Research Letters. El artículo. titulado La producción de la trufa negra de invierno en la zona mediterránea depende principalmente de las precipitaciones del verano, es de acceso libre y puede consultarse, se respalda la idea de que las trufas pueden crecer en condiciones mucho más frías (o más cálidas) de lo que se pensaba anteriormente. Precisamente de todo ello se hablará el próximo 25 de enero, en el marco del Trufforum 2020 que se celebrará en Vic (Barcelona) donde habrá un seminario específico sobre La trufa ante el cambio climático y la globalización.



«La trufa negra de invierno (Tuber melanosporum) es un hongo micorrícico de alto valor ecológico y de mercado; y como tal, no es ajena al cambio global. Son muchas las amenazas identificadas que obligan a adaptar nuestros sistemas productivos a las nuevas realidades y aprovechar al máximo las oportunidades», señala Martínez Peña.



Y es que este estudio pone de manifiesto los riesgos del cambio climático en la región mediterránea para la truficultura ante la previsión del aumento de temperaturas, de la intensidad y frecuencia las sequías veraniegas y de los fenómenos extremos.



La dependencia de la producción trufera de invierno con la precipitación en verano en Francia, España e Italia tiene su explicación en las altas precipitaciones y las temperaturas suaves entre junio y agosto que estimulan la colonización micorrízica de las raíces finas del huésped (árboles), así como la formación y sexualización del micelio de la trufa negra, y el desarrollo del peridio. Se cree además que los simbiontes arbóreos asociados a las trufas no solo proporcionan una importante reserva de carbono para las trufas, sino que también actúan como la principal fuente de agua en los períodos secos durante la formación y maduración de las fructificaciones. Ello es posible gracias al sistema radicular de los árboles capaces de bombear agua ubicada en profundidad y de transferir directamente a las trufas agua almacenada en los propios árboles durante la noche.



No obstante, al requerir las trufas de contrastes y fenómenos de estrés por sequía para su fructificación, el análisis cuestiona las actuales prescripciones del riego pues en algunos casos podrían no ser eficaces: no se trata de aplicar agua, sino de hacerlo en el momento, frecuencia, cantidad y sistema adecuados. Ante estas circunstancias, se hace más necesario adaptar los sistemas productivos y diversificar los modelos de negocio entorno a la trufa y la truficultura, por ejemplo, se proponen algunas medidas adaptativas, como dotar las plantaciones de sistemas de riego eficaces y ajustar adecuadamente las dosis y frecuencias a las necesidades de la trufa negra, que también requiere de periodos de estrés en verano para optimizar su producción, adaptar las plantaciones al previsible aumento de las plagas de insectos y enfermedades como consecuencia del aumento de las temperaturas, aplicar una gestión micoselvicultura en los montes productores de trufa negra para favorecer su conservación y preservarlos como reservorios genéticos de poblaciones locales, adaptar las plantaciones a los fenómenos extremos de temperatura y precipitación con tratamientos culturales específicos, o diversificar los modelos de negocio en torno a la trufa, es decir, no solo centrar esfuerzos en la producción trufera sino también en productos de valor añadido como el trufiturismo y la calidad vinculada a las marcas de garantía territoriales.