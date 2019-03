El cambio urbanístico de Noviercas para la vaquería sufre «deficiencias»

Podemos Soria denuncia falta de transparencia en el proceso que se está desarrollando en el Ayuntamiento de Noviercas, preparando el terreno para el desembarco del proyecto de una vaquería que promueve la empresa Valle de Odieta, según indicó ayer Jorge Ramiro, candidato de la formación morada a las Cortes de Castilla y León. Apela a un informe de asesoramiento elaborado por la Diputación provincial de Soria, a petición del Ayuntamiento de Noviercas, en el que se determina que la modificación puntual de normas urbanísticas que aprobó inicialmente el Consistorio a finales de 2017 presenta «deficiencias y disconformidades legales que afectan de forma sustancial al expediente».

Dichas disconformidades tienen que ver con la falta de un estudio de impacto ambiental por parte de la empresa, según Ramiro, y el hecho de que el cambio de las normas no se ajuste a la actual Ley de Urbanismo de Castilla y León. «El informe recomienda que como modificación sustancial requeriría un plan general de ordenación urbana. No esconderlo como si fuera un cambio pequeño de las normas urbanísticas», puntualizó el candidato de Podemos.

Ramiro lamentó que su formación, que presentó alegaciones a dicha modificación puntual, no haya sido informada al respecto como parte implicada en el proceso, una falta de claridad que a lo que lleva es a la especulación, por lo que llegó a plantear la cuestión de si lo que pretenden Valle de Odieta y Noviercas es que la Junta de Castilla y León redacte una ley regional, como ya hizo con la Ciudad del Medio Ambiente, apelando a un interés general. «Si la modificación de las normas está paralizada y la empresa sigue adelante, ¿qué pretende, que la Junta allane el camino medioambiental mediante una ley regional, como hizo con la CMA? ¿En quién está dejando los trámites ambientales, en el consejero de Fomento?», cuestionaron desde Podemos Soria, incidiendo en su preocupación por el «silencio» sobre el proceso.

Ramiro, quien aseguró desconocer si Noviercas esta adaptando dicha modificación de normas, indicó que «quizá intenten otro camino, declarándolo un proyecto regional. Pero estaremos atentos porque hay que justificar el interés general del proyecto, que no es fácil pues a quien interesa es a la empresa, un grupo inversor que quiere hacer negocio aprovechando la debilidad que tenemos debido a la despoblación. Tampoco está justificado que ese empleo vaya a quedarse en el pueblo. De hecho, las normas urbanísticas no prevén ese aumento de población. Será empleo de tartera y autobús, volverán a su residencia, fijada en un lugar donde los servicios son dignos», manifestó el responsable de Podemos Soria.

Por su parte, el alcalde de Noviercas, Pedro Jesús Millán, indicó que la modificación de las normas se encuentra todavía en proceso de resolución de alegaciones, por lo tanto no se ha informado a ningún alegante al respecto. Aseguró que no tienen plazo para esta resolución, y respecto al informe de asesoramiento de la Diputación, se limitó a decir que «siempre hay que cumplir la ley», sin dar más detalles. En cualquier caso, la decisión última sobre el cambio de normas urbanísticas sería de la Junta, encargada de la aprobación definitiva.

Desde la Diputación, su presidente, Luis Rey, recalcó que la institución «no oculta información», y que en este caso, como en tantos otros, se limita a asesorar a los ayuntamientos que lo solicitan. Mencionó que este informe es antiguo, de hecho se remonta a abril del año 2018, y que sin ser vinculante, lo lógico es que el Consistorio lo tenga en cuenta «para ajustarse y hacer lo correcto». «Es lo vinculante que el Ayuntamiento quiera, porque es el que decide con su autonomía», matizó. «Se entiende que deben corregirlo, pero es un asesoramiento y es el Ayuntamiento el que decide», añadió.

Según recordó, el informe planteó que hacía falta una modificación de tal magnitud que tenía que ser una revisión de las normas urbanísticas y no un mero cambio puntual. Rey incidió en que este tipo de informes, que elabora el servicio de Asesoramiento a Municipios, es habitual en la dinámica de la institución.

En Podemos recalcaron que dicho informe sobre la modificación de las normas dice que no hay la suficiente justificación del interés público y que no se usa la herramienta de planeamiento urbanístico, «colando como puntual algo que es sustancial», por lo que sostienen que «habría que repetir el procedimiento completo con el impacto ambiental». Señalaron que hoy por hoy, y a falta de conocer plazos, el proyecto de Valle de Odieta tendría que ajustarse a la normativa anterior, de 2010, «que no permite modificar caminos, ni pozos privados, ni construir en altura más de siete metros, y la vaquería pide 21 metros. No cumple la ley. Lo que es necesario es un plan general de ordenación urbana o modificar de forma completa las normas», insistieron.

Podemos Soria tuvo conocimiento del informe a través de Greenpeace, si bien data de abril de 2018, y en él se indica que «estaba mal hecho y no se ajustaba a la ley y recomendaba la revisión completa del procedimiento, mandándolo a la casilla de salida», afirmó Ramiro.