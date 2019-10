La campaña micológica arroja ya 22 denuncias por recoger sin permiso

El operativo micológico, en el que participan tanto agentes medioambientales de la Junta como la Guardia Civil, ha interpuesto en lo que va de campaña 22 denuncias, todas ellas infracciones administrativas y la mayor parte por carecer de permiso. Además, han decomisado hasta el momento 860 kilos de níscalos y de boletus edulis en la vigilancia de los cinco acotados micológicos que hay hasta el momento en la provincia y que regulan, en su conjunto, 177.786,45 hectáreas. Y de momento no se ha desalojado ningún campamento ilegal de recolectores sin licencia correspondiente. Cabe recordar, no obstante, que ya son más de la mitad de las denuncias que se registraron durante toda la campaña de otoño del año pasado, 37 y 335 kilos interceptados.

Además del decomiso del producto micológico y de diversos utensilios utilizados para cometer la infracción, se han instruido las correspondientes denuncias para la incoación de los pertinentes expedientes sancionadores por infracción al nuevo Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el Recurso Micológico Silvestre en Castilla y León, así como a la Ley 43/2003, de Montes estatal y la Ley 3/2009, de Montes de Castilla y León.

En la normativa actual, en concreto en el Decreto 31/2017, se prevé la posibilidad de incautación o decomiso del vehículo o medios de transporte utilizados para cometer la infracción, a cuyos efectos existe un protocolo de intervención conjunta y colaboración activa entre la Guardia Civil y los agentes medioambientales para incautar dicho vehículo, si así fuese necesario.

En el protocolo a seguir, una vez realizados los decomisos, la Guardia Civil o los agentes medioambientales deben llamar a los propietarios del coto donde se han interceptado las setas y es el propietario del acotado el que tiene que hacerse cargo de las mismas. Tras la oportuna inspección por expertos que comprueban su idoneidad para la comercialización, teniendo en cuenta que es un producto perecedero, el producto se intenta posicionar en el mercado a través de las empresas de comercialización legalmente establecidas.

En el caso de Montes de Soria la asociación cuenta con un sistema de gestión mediante el cual dispone de una lista de empresas instaladas en la provincia y con el registro sanitario correspondiente con las que se pone en contacto para que supervisen la mercancía y la clasifiquen en función del estado de la misma, dado que al ser un producto perecedero el tiempo es clave. Cuando se ha desechado todo lo que se encuentre en mal estado el resto se pone a la venta, si bien los ingresos procedentes de estas transacciones revierten de nuevo en la asociación para acciones de mejora en sus montes. El objetivo en última instancia es garantizar la seguridad alimentaria y que ya que el destrozo está hecho en el monte, que al menos lo que se ha obtenido por la mercancía requisada se invierta otra vez en el monte afectado.

Lo cierto es que estas infracciones demuestran la eficacia del operativo que ha puesto en servicio la Junta de Castilla y León en coordinación con la Guardia Civil, reforzando el campo para el control de la recolección de setas. El objeto de este tipo de operativos, en el que también participan agentes medioambientales de las entidades propietarias como el Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad de los 150 Pueblos, es controlar a recolectores ilegales, evitar malas prácticas recolectoras para evitar daños al monte y hacer que el aprovechamiento micológico sea sostenible en el tiempo. Además, gracias a estos dispositivos se evita que haya pérdida de recursos micológicos en los pueblos, ayudando a que no se perjudique el desarrollo rural.

La intervención más relevante se produjo en la tarde del pasado miércoles día 25 de septiembre, en Matas de Lubia (término municipal de Cubo de la Solana), donde se decomisaron un total de 550 kilogramos de níscalos (Lactarius deliciosus). En la operación conjunta de control participaron seis agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, dos agentes medioambientales de la Mancomunidad de los 150 Pueblos, una Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Soria y una Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Almazán.