El campo recibe ya 4 ME, el 85% de las indemnizaciones

La Agrupación de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguros) ya ha realizado el pago de más del 85% de las indemnizaciones al campo por los siniestros declarados en los cultivos de cereal de invierno en la provincia, la mayor parte por sequía, que ha arrasado más de 42.000 hectáreas. Hasta la fecha Agroseguro ha abonado ya cuatro millones de euros de los cinco millones que recibirán los agricultores en la provincia por los daños en su campo, a los que luego habrá que añadir los de la viña, las producciones hortofrutícolas y el girasol, según constató el director de la zona norte de Agroseguro en la que se circunscribe Soria, Francisco Javier Zarcero, quien adelantó que el 15% restante se pagará antes de que finalice el mes de agosto.

Esta temporada han sido 1.200 afectados, que representan el 25% de los que tienen asegurados los cultivos herbáceos, más de 4.800 declarantes en la provincia. La sequía se ha llevado la producción de 42.465 hectáreas de 42.844 parcelas de un total de 59.150 siniestradas (y 57.271 parcelas) durante toda la campaña. Sólo en la provincia de Soria han estado trabajando 40 peritos que han registrado un daño medio del 20%, manifestó Zarcero. Pero en el caso de las parcelas afectadas por el temido pedrisco el daño supera el 35%. Han sido 16.685 hectáreas y 14.427 parcelas. En el resto del territorio provincial, donde no se han registrado declaraciones de riesgos, la cosecha ha sido ligeramente superior a la media, con unos rendimientos medios de trigo y cebada de 3.013 y 3.171 kilos por hectárea. Habrá que ver si acompañan los precios, que de momento están estabilizados y no hay un repunte, pese a que a nivel nacional la cosecha ha sido regular o mala.

Zarcero constató «un año de siniestralidad alta, no excesiva pero sí alta», con casi 60.000 hectáreas dañadas. De hecho, la indemnización de más de cinco millones de euros, podría incluso superar la cifra del año pasado, 5,1 millones de euros en herbáceos.

el burgo, la peor

Más del 40% de la superficie afectada por la sequía se ha registrado en la comarca de El Burgo de Osma, 17.284 hectáreas y 21.241 parcelas. Le sigue Almazán, con 9.825 hectáreas dañadas (7.696 parcelas), y en tercer lugar, Soria, con 7.981 hectáreas (y 8.009 parcelas). Muy por detrás ya Arcos de Jalón, con 4.367 hectáreas (y 3.134 parcelas); Campo de Gómara, con 2.035 hectáreas y 1.583 parcelas;, Tierras Altas, con 596 hectáreas y 755 parcelas; y Pinares, con 377 hectáreas y 426 parcelas.

Sin embargo, Campo de Gómara ha resultado la zona más dañada por el pedrisco en cuanto a superficie, con 4.706 hectáreas y 3.758 parcelas; seguida de Soria, con 4.593 hectáreas y 4.114 parcelas. Después, Tierras Altas, con 2.794 hectáreas y 2.710 parcelas; El Burgo de Osma, con 2.540 hectáreas y 2.063 parcelas; y en menor proporción, Arcos de Jalón, con 1.243 hectáreas y 1.027 parcelas; Almazán, con 614 hectáreas y 419 parcelas; y Pinares, con 195 y 336 parcelas. Ahora habrá que esperar la evolución del girasol para ver sus resultados. Ya hay partes por pedrisco y sequía pero las fincas no se tasarán hasta el comienzo de su cosecha, para octubre.