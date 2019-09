El Campus de Soria gana un 7% de alumnos con 336 nuevos ingresos

«Moderadamente optimista» se reconoció el vicerrector del Campus Universitario Duques de Soria, José Luis Ruiz Zapatero, a la hora de valorar el número de matrículas en este nuevo curso académico que comenzó ayer. «Las cifras nos han sorprendido gratamente», añadió, porque este 2019/2020 arranca con 336 alumnos de nuevo ingreso, una cifra que aumentará en los próximos días en los que los estudiantes acaban de formalizar matrículas teniendo en cuenta que lo habitual es solicitar plaza en diferentes universidades.

Este número de ingresos supone un alza con respecto al curso pasado en torno al 7%, según indicó el vicerrector, superando los baches de años anteriores cuando la matrícula incluso descendía. Es el caso del curso 2017/2018 cuando la cifra de alumnos se redujo un 4,4% al perder el Campus 75 alumnos en los datos definitivos, con 1.611 estudiantes. Un año antes habían sido 1.686 y el anterior 1.734.

La tendencia por lo tanto se invierte, a falta de conocer las matrículas que puedan llegar en estos próximos días. Ruiz Zapatero destacó que las becas que proporciona el Plan Soria han podido servir de revulsivo. «No me atrevo a plantear una relación directa causa efecto pero creo que sí que han influido las becas como aliciente, una ayuda de carácter social que ronda entre los 600 y los 1.000 euros y que son compatibles con las becas del Estado y la Junta», explicó, razón por la que traslada su agradecimiento al Gobierno regional y a la Diputación y les solicita que continúen. Unos 700 alumnos de los aproximadamente 1.600 que tiene el Campus, a falta de la cifra definitiva, proceden de fuera de la provincia.

En cuanto a titulaciones, Traducción e Interpretación con 70 alumnos, su tope, y Fisioterapia y Enfermería con 60 respectivamente, también el máximo, son las que registran un mejor comportamiento. De hecho, como destacó el vicerrector, Enfermería es la segunda facultad que más demanda ha obtenido sólo por detrás de Medicina en el Campus de Valladolid. «Hemos recibido 330 solicitudes, a las que no podemos dar respuesta por falta de prácticas», puntualizó Ruiz Zapatero sobre el hecho de que el Complejo Hospitalario de Soria y otros centros públicos no pueden asumir ese potencial volumen de estudiantes en prácticas.

Éste será el primer curso que Fisioterapia y Enfermería se impartan como grados integrados en la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, cuya comisión gestora fue nombrada el día 1 de septiembre y ahora tiene que elaborar el reglamento. Tendrá su nuevo equipo decanal ya en diciembre, según adelantó Ruiz Zapatero.

En el caso de la titulación de Educación las cifras de matrículas repuntan, mientras que el Grado en Ingeniería Agraria y Energética siguen una tendencia a la baja con apenas 23 nuevos alumnos, debido sobre todo a la competencia de otros centros próximos a Soria. En Administración y Dirección de Empresas, ADE, las 40 matrículas aumentarán previsiblemente, auguró el vicerrector, con lo que esperan que se pueda completar el tope que ofrece el Grado en las próximas semanas.

En ese mismo plazo se espera que se incorporen los diez profesores que faltan todavía en el Campus Duques de Soria, aunque eso no significa que las clases no se vayan a impartir, como quiso destacar el vicerrector, ya que será asumida por otros docentes. «Esta misma mañana ha habido alguna incorporación», matizó el vicerrector, quien reconoció que es una de sus mayores preocupaciones hasta que el claustro, de unos 250 profesores, quede completo. Según explicó, es cuestión de tiempo y responde a un proceso «muy garantista» en el que se contempla que los profesores renuncien una vez resuelto el concurso y por lo tanto sea el siguiente el que tenga la opción. La opción de la firma electrónica, que permite agilizar el proceso, ya se está aplicando, aseguró el máximo responsable del Campus Duques de Soria.

La decena de profesores que todavía no se han incorporado están asignados a las titulaciones de Traducción e Interpretación, Fisioterapia y Administración y Dirección de Empresas. Ruiz Zapatero quiso trasladar «un mensaje de calma», porque esperan que como mucho en tres semanas ya se hayan incorporado todos a sus respectivas clases. «Si hubiera más profesores integrados sería más fácil, porque los que faltan son sobre todo profesores asociados», matizó el vicerrector.

Por otro lado, al igual que suben las cifras de nuevos ingresos también lo hacen las de los alumnos de las becas Erasmus que llegan a estudiar al Duques de Soria. Se trata de 68 estudiantes, la cifra más alta que ha registrado hasta ahora el Campus soriano, del total de 918 que estudiarán este curso en el conjunto de la Universidad de Valladolid, también un número que va en ascenso con 150 más que en cursos anteriores participantes en alguno de los programas gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales de la UVa. Son 38 en el campus de Segovia y 29 en el de Palencia.