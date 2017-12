El caos se enquista en Atención Primaria por la caída del Medora

En Atención Primaria llueve sobre mojado. Los fallos del sistema informático Medora comenzaron el miércoles y todos pensaron que sería algo puntual, el jueves se acrecentó el problema y el viernes fue «intolerable», como señalan algunos de los facultativos que durante estos días han sufrido las deficiencias de un modelo que no acaba de encajar con las necesidades del servicio. El hecho de que sea un fallo general en todo el ámbito de la Consejería de Sanidad de Castilla y León evidencia que queda mucho por mejorar en este aspecto.

Tras el ensayo de la semana pasada, ayer Medora se bloqueó definitivamente y causó el caos en Atención Primaria, obligando a médicos y pacientes a regresar al papel, como se hacía cuando la informática todavía era cosa del futuro. «Ha ido peor que ningún día», reconoció el vicepresidente del Colegio de Médicos, Jesús Aguarón, uno de los afectados por el fallo en la jornada de ayer, enquistado desde hace ya seis días, sin que por ahora se le haya dado solución por parte de la Consejería, se quejan los facultativos.

«Es un mareo, si estás con diez pacientes no pasa nada, pero si como ayer había 50 el problema se complica. Muchos optan por irse y volver otro día, pero hay cuestiones que no pueden esperar», explicó Aguarón, y citó como ejemplo un paciente que necesitaba la declaración de baja médica y sólo fue posible recuperando uno de los viejos formularios en papel que a modo ya de reliquia permanecía ya olvidado en un cajón. «Les he dicho que si alguien más necesita el talonario que lo pida, porque sólo hemos encontrado uno», añadió el médico, dando idea de la situación que se vivió ayer en los centros de salud de toda la provincia. A los 30 facultativos de los dos ambulatorios de la capital se suman todos los médicos rurales que están en conexión informática con sus centros de salud.

Uno de los principales problemas se registró con las recetas electrónicas, ya que a muchos pacientes no se les pudo actualizar al no poder acceder al programa informático. La opción fue de nuevo regresar a las recetas en papel, aunque en el caso de los polimedicados la cuestión se complica, básicamente porque los médicos ya ni se saben las presentaciones que figuran por sistema en el Medora. «Ni siquiera puedes hacer una derivación a un especialista porque aunque quieras realizarlo escribiéndolo a mano esos impresos ya desaparecieron», comentó. Lo mismo en el caso de las solicitudes de analíticas o radiografías para confirmar diagnósticos. Con el sistema informático inutilizado resultaba imposible y el principal damnificado es el paciente. «Lo normal es atenderles en unos diez minutos, pero con estos medios, la consulta se alarga hasta el doble y todos tienen que esperar», matizó Aguarón, quien atribuye el problema al número de usuarios que dependen del Medora, cuya capacidad parece que no da abasto. «Exigimos a la Consejería el mismo nivel de calidad que exigen a nuestro trabajo, y que los encargados de realizar la gestión se ocupen de ello y resuelvan», manifestó el vicepresidente.

«La historia se repite», lamentó por su parte el presidente del Colegio de Médicos de Soria, José Ramón Huerta. «Sin el sistema informático no podemos hacer nada y se pasa fatal, todo el tiempo dando explicaciones y sin poder resolver los problemas del paciente. Es desmoralizador», añadió, dado que la caída del Medora se reproduce de tanto en tanto con el consiguiente perjuicio. Según Huerta, «tendría que haber un cierto escape, alternativa al sistema informático, pero se ha dejado todo tan dependiente de él que si falla no se puede trabajar», enfatizó.