La capital abre el primer tramo de la Ronda y ultima la segunda fase

La capital sumará esta misma semana un nuevo vial para el tráfico rodado. El primer tramo de la llamada Ronda del Duero entrará en servicio en la tarde de hoy o el miércoles por la mañana tras una inversión de entorno a los 400.000 euros, según anunció ayer el alcalde de la capital, Carlos Martínez. Paralelamente, el Ayuntamiento está ultimando el pliego de la que será la segunda fase que tendrá un coste estimado de 650.000 euros. Para 2019 quedará la tercera parte de esta actuación final que es la más cuantiosa ya que consistirá, principalmente, en la construcción de un puente con un presupuesto estimado de 1.000.000 euros.



El alcalde de Soria, Carlos Martínez, visitó ayer la zona y explicó que la intervención pretenden mejorar la comunicación de la zona. «Se trata de una inversión de en torno a los 400.000 euros que se incorpora a la dotación y comunicación de este barrio nuevo de la ciudad», subrayó. El regidor recordó que durante la presente legislatura «se ha desarrollado una apuesta importante no solo en este vial, que es fundamental, sino también en dotar al barrio de otra serie de infraestructuras como los juegos infantiles, la zona de parkour o la señalización vertical con semáforos».



La construcción de esta primera fase se inició hace prácitamente un año. La ejecución se ha retrasado sobre el plazo inicial previsto por las constantes lluvias que han demorado el poder asfaltar para asegurarse un óptimo resultado, según recordaron desde el Ayuntamiento.



El nuevo vial ya estará disponible para las fiestas y desde el Ayuntamiento se está en proceso de redacción de la segunda fase. En ese proyecto se incluirá acceso peatonales para mejorar el paso de los vecinos de la zona. «Tendrá un importe de unos 650.000 euros aproximadamente que nos permitirá llegar al estribo del doble puente de conexión que unirá estos dos espacios y se ejecutará en 2019», apuntó. La última fase tendrá un coste de un millón de euros.



El alcalde recordó que el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad preveía que el desarrollo de la ronda «en toda su amplitud» iba a suponer un desembolso de 4 millones de euros conectando a través de Los Royales la zona alta de Avenida de Valladolid y Eduardo Saavedra. Según explicó el alcalde, el Ayuntamiento apuesta por acompasar el desarrollo de la vía a las necesidades urbanísticas del barrio, toda vez que la crisis económica supuso un frenazo a las construcción de bloques en el barrio. «En cuanto no haya un desarrollo urbanístico no podemos permitirnos ese lujo de aplicar más de dos millones en conectar Eduardo Saavedra como Avenida Valladolid, lo que estamos haciendo es invertir en función de las demandas y necesidades que el desarrollo del barrio va reclamando», señaló. «Estamos en una primera fase en la que hemos llegado a la línea de continuidad de las viviendas, en próximas fechas se va a aumentar el número de residente y construiremos en paralelo este vial hasta el estribo del puente para prestar el servicio de comunicación imprescindible», insistió.



En este sentido, el regidor recordó que el planteamiento con el que se incluyó la Ronda en el Plan de Ordenación no era otro que «generar una vía de evacuación con la que aliviar las travesías». Esa vía unirá l parte alta de la Avenida de Valladolid, casi en la zona de La Tejera, con Eduardo Saavedra a la altura de las antiguas instalaciones de Campofrío. «Lógicamente, el frenazo que supuso la crisis económica para el desarrollo urbanístico hace que esa zona -la que no está afectada por las tres fases de la ronda proyectada- siga siendo un terrenos prácticamente rústico, de labor, y por lo tanto, ahí no tiene sentido generar una inversión tan importante», comentó. La intención del Ayuntamiento es ir avanzando en las actuaciones en función de la disponibilidad presupuestaria y de las necesidades que marque el desarrollo urbanístico».