La capital busca a los titulares de 500 tumbas para no desalojarlas

El Ayuntamiento de Soria ha comenzado una nueva fase en la regularización del cementerio municipal. La Junta de Gobierno ratificó ayer el dictamen de la comisión de Urbanismo y Servicios Locales para iniciar la tramitación de oficio de los expedientes de extinción de arrendamiento y de reversión de unidades de enterramiento. El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, explicó que este proceso afecta a alrededor de 500 enterramientos cuya situación no está regularizada y que pertenecen personas con las que no ha logrado contactar el Ayuntamiento.



El concejal recordó que uno de los compromisos de la legislatura era la mejora del servicio del cementerio, un proceso que comenzó con el rescate de la concesión y su gestión directa por parte del Ayuntamiento. Tras ese procedimiento, hace ya tres años, el Consistorio habilitó una oficina con dos personas para la «actualización» de las condiciones del camposanto municipal.



«Lo que hemos hecho es ir corrigiendo los errores que tenía el servicio, comenzamos con una modificación de las tasas que era exigida legalmente y también con la adecuación de los años en los que alguien puede contar con el enterramiento», explicó Muñoz. El trámite que se inicia ahora viene motivado porque «tras muchas comunicaciones» con antiguos expedientes de contratación de espacios de enterramientos «es muy complicado llegar a los titulares para que se hagan cargo, entre otras cosas, del mantenimiento». «Lo que hacemos es dar pasos para intentar regularizar todos estos enterramientos», remarca.



En el marco de ese objetivo, el Ayuntamiento publicará la relación de afectados en el tablón municipal, la web del Consistorio, el Boletín de la Provincia y la prensa local «para intentar que aquel con el que no hemos podido contactar con los datos que tenemos en el Ayuntamiento sepa que si alguien tiene un enterramiento y no lo tiene actualizado o lleva tiempo sin hacer el mantenimiento, este es el momento».

Muñoz advierte que una vez pasado el plazo, que no está fijado, «nosotros comenzaremos a actuar en todos esos enterramientos» a través de la extinción de arrendamiento o las concesiones temporales. «De lo que se trata es de regularizar, poner en orden el cementerio», insistió.



Con respecto a los plazos, el edil indicó que el Ayuntamiento es consciente de que se trata de un tema «sensible y delicado» por lo que serán «flexibles». «Nadie se quedará fuera por una cuestión de plazos si quiere regularizar la situación», insistió. Muñoz advirtió además que en este proceso se mantendrán las bonificaciones del 90% para todos los trámites, «Lo que buscamos es tener en orden y regularizado el cementerio», reitera.