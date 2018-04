La capital estudia la extensión del bus urbano hasta Camaretas

El Ayuntamiento de la capital ha encargado un estudio a la empresa adjudicataria del servicio de autobús urbano para conocer el coste que implicaría la conexión con Camaretas. La iniciativa se pone en marcha tras la reunión mantenida hace unos días entre los responsables del Consistorio capitalino y el equipo de Gobierno de Golmayo. Desde Soria ha predisposición a extender el servicio al municipio del alfoz siempre y cuando tenga encaje legal y Golmayo considere asumible el sobrecoste que pudiera originarse, según explicó la concejala de Servicios Locales, Ana Alegre.

La edil capitalina explicó que en la reunión celebrada hace unos días se trataron diversos asuntos que conciernen a ambos municipios como la gestión del agua, la depuradora, o el consorcio de basuras. No obstante, el tema principal versó sobre la posibilidad de compartir algunos servicios como es el caso del autobús urbano. Desde Golmayo se planteó la posibilidad de que se habilitara una conexión entre los dos municipios.

«Nosotros ya hemos hablado con la empresa para que haga una valoración del servicio que supondría que el autobús urbano de Soria llegara hasta Camaretas», explicó la concejala. «Ahora mismo es una cuestión bajo estudio y en principio hablaríamos de dos posibilidades, ampliar una de las líneas ya existente o contara un autobús más», apuntó. Desde el Ayuntamiento aseguran que en este aspectos desde Soria están dispuesto a una «colaboración absoluta» siempre y cuando «la posibilidad pueda ser efectiva a efectos legales y Golmayo considere adecuado el coste». Alegre incidió en que la es evidente que los vecinos de Soria acuden regularmente a Golmayo y que los vecinos del municipio del alfoz muchas veces trabajan o visitan regularmente la capital.

«Una de las posibilidades que contemplamos sería la ampliación de la línea dos, siempre y cuando se pudieran mantener los horarios y no se produjera un perjuicio para los vecinos de Soria que habitualmente utilizan el autobús urbano», señaló. En este contexto, se abre la posibilidad de introducir un nuevo autobús para mantener los horarios y frecuencias. «Cuando el estudio esté terminado sabremos el coste que puede derivarse y veremos si resulta interesante o no», insiste.

Otra de las cuestiones que abordaron Soria y Golmayo en la reunión fue la posibilidad de que los vecinos de ambos municipios tenga el mismo acceso a actividades culturales, sociales y deportivas. Alegre explicó que en este caso no se van a introducir modificaciones ya que en el caso de la capital «desde hace tiempo no hay incentivos para los empadronados». «Es algo que ya se está haciendo», concluyó.