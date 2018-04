La capital «ha llegado hasta donde puede» con Rubén Sanz

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, no esquivó la polémica surgida después de conocerse que la propuestas mejor valorada para asumir la gestión de la plaza de toros de Soria no incluye en sus carteles al torero soriano, Rubén Sanz. El regidor recordó que, como en cualquier contrato, el Ayuntamiento no tiene potestad para «obligar» a una empresa a contratar a Sanz y que, deacuerdo con la opinión de las peñas, en el pliego se incluyo una cláusula para tratar de «influir» en la que era obligatorio para las firmas ofrecer a Sanz participar en las ferias, aunque su inclusión queda a expensas de que empresa y torero «lleguen a un acuerdo».



«Me consta la polémica que existe un año más por la contratación del torero soriano Rubén Sanz», comentó el regidor. Martínez quiso explicar el posicionamiento del Ayuntamiento sobre este tema y que básicamente se resume en que «en el pliego de condiciones podemos llegar hasta donde nos permite el ámbito de la legalidad para influir de alguna forma, pero de ninguna manera podemos obligar a una empresa a contratarlo». «Tampoco podemos decirles a las empresas que contraten a trabajadores sorianos para cualquier actividad que salga a licitación», incidió.



«Nosotros incluimos en el pliego, con el respaldo unánime de las peñas taurinas, una cláusula por la que era obligatorio ofertar sus participación en los carteles y su inclusión sería efectiva siempre y cuando exista un acuerdo entre empresa y torero», explicó el alcalde. «Es el margen de maniobra legal que se nos permite y, por tanto, es hasta donde puede exigirse al Ayuntamiento y todos sus estamentos en el ámbito de la legalidad para, de alguna forma, apoyar la participación de Rubén en los festejos». Ante la amenaza de recurso contra la adjudicación, Martínez quiso apelar a la prudencia. «Veremos como evoluciona, desde la adjudicación a la presentación de los carteles siempre hay alguna modificación».



Tal y como estaba previsto, la adjudicación del contrato recayó en la empresa turolense Tauroemoción, que era la mejor puntuada. En su propuesta de carteles destaca la presencia de la célebre ganadería de Victoriano Martín en el festejo del Sábado Agés. Además, el Domingo de Calderas estarán en Soria, con toros de Torrestrella, diestros como Enrique Ponce o Cayetano Rivera Ordóñez.