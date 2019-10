La capital tiene cláusula de salida si se incumplen los plazos de la depuradora

La celebración de San Saturio abre el último trimestre del año. En clave municipal, estos tres últimos meses serán importantes para aclarar el futuro a corto plazo de una quincena de proyectos. Entre ellos figura la depuradora, cuya construcción espera movilizar unos 60 millones de euros. En estas fechas hay un intenso trabajo para poder comenzar las obras antes de l30 de noviembre, fecha en la que caducará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Si esta circunstancia se produjera, el proyecto tendría complicado cumplir los plazos marcados por la UE. El alcalde, Carlos Martínez, confirmó que la capital dispone de una «cláusula de salida» para evitar que haya un perjuicio a las arcas municipales.



El regidor reconoció que en el caso de los proyectos en los que participan otras administraciones, como el de la depuradora, «cuesta empujar». «Es verdad que hay un impulso político distinto con el PSOE, pero necesitamos más ritmo», aclaró. Con respecto a la nueva depuradora de la ciudad, Martínez explicó que desde el Gobierno se sostiene que se van a cumplir los plazos «y si no es así, será responsabilidad del Gobierno». «Estaremos vigilantes, todo exceso de obra que pase de 2023 repercutirá sobre los sorianos, no podemos permitirlo y por lo tanto no nos vamos a cruzar de brazos y dejar en manos exclusivas del Gobierno el desarrollo de la obra», advirtió. «Me trasladan que aún llegando ajustados hay un colchón de sobre, pero no nos podemos dormir ni dejar que se duerman», insistió.



Martínez recordó que el convenio firmado con Acuaes incluye «una cláusula de salida» para el Ayuntamiento «por incumplimiento de alguno de los plazos». «No tendríamos repercusión económica en las arcas municipales, hay una cláusula, pero no queremos utilizarla», afirmó. «Lo que toca en este momento es que el culebrón de la depuradora se zanje una vez porque es una infraestructura demandada y necesaria y vertemos si puede llevarse a cabo a pesar de la inestabilidad y de la repetición electoral cada seis meses».



Reunión con Igea



El alcalde adelantó que mañana, cuatro de octubre, tendrá un encuentro con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. En la cita se hablarán sobre los proyectos pendientes de la Junta en la capital, en especial, la comprometida financiación para la ampliación de la Audiencia. Tras muchos años bloqueado esta iniciativa ha recibido un nuevo impulso gracias a la modificación urbanística ya aprobada por el Ayuntamiento que contempla, entre otras cuestiones, una nueva plaza en las traseras o recuperar la torre de Doña Urraca.



Además de está cuestión, el alcalde recordó que el Ayuntamiento tiene confianza en que durante el próximo trimestre se pueda avanzar en otra cuestiones como el inicio de la rehabilitación de la muralla (pendiente del ok del Gobierno), la apertura del centro penitenciario, las travesías o el polígono de Valcorba.



Uno de esos proyectos pendientes es la nueva comisaría. En la víspera el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, confirmó que algunas de las nuevas instalaciones se podrán compartir con la Policía Local como la galería de tiro y que con vistas a futuro hay espacio para que el cuartel del los agentes municipales pueda instalarse en la misma parcela que ha cedido el Ayuntamiento para la nueva comisaría provincial. El alcalde confirmó ese planteamiento y explicó que quedará reflejado en el acuerdo de colaboración que se suscribirá con los responsables de Interior.